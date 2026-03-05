15-Jähriger baut Unfall mit Papas Auto – drei Jugendliche verletzt

Ohne Wissen seines Vaters hat sich ein 15-Jähriger dessen Pkw für eine Spritztour geschnappt. Die endete allerdings alles andere als gut. Womit der Teenager nun rechnen muss.

Der nächtliche Ausflug mit zwei 14 und 15 Jahre alten Mädchen endete auf einer schmalen Landstraße in der Nähe von Kirchheim im Landkreis München. Der 15-Jährige am Steuer des VW Tiguan verlor im dichten Nebel kurz nach 1 Uhr nachts die Kontrolle. Der nahezu neuwertige SUV krachte an einer Gabelung gegen einen Baum. Das automatische Notfallsystem an Bord verständigte anschließend den Rettungsdienst. Die drei Teenager im Wagen wurden bei dem Aufprall verletzt. Rettungssanitäter brachten die drei Schüler aus dem Landkreis München in verschiedene Kinderkliniken, wo sie weiter behandelt wurden.

Der VW Tiguan dürfte dagegen kaum mehr zu retten sein und ein Fall für den Schrottplatz werden. Er wurde derart stark beschädigt, dass er nach Polizeiangaben abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Teenager schnappt sich Auto: Vater verzichtet auf Anzeige wegen Diebstahl

Das dicke Ende für den 15-Jährigen kommt allerdings noch. Laut Polizei hatte er sich am Donnerstagabend zu Hause den Autoschlüssel geschnappt, ohne dass es die Eltern mitbekommen hatten. Anschließend brach das Trio zu seiner nächtlichen Spritztour durch den Landkreis München auf, die an einem Baum endete.

Der 15-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zudem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten, sagte ein Polizeisprecher. Den Schaden am Auto wird wohl die Familie übernehmen. Der Vater verzichtete auf eine Anzeige gegen seinen Sohn wegen Autodiebstahls.