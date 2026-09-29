15-Jähriger baut mit Mamas Auto in München einen schweren Unfall

Der Schüler wird frühmorgens um 4 Uhr in Pasing-Obermenzing von der Polizei erwischt. Als er mit Vollgas vor der Streife flieht, verliert er die Kontrolle über den Seat.

Der Schüler aus München hatte sich den Seat seiner Mutter geschnappt und damit in der Nacht auf Montag heimlich eine Spritztour unternommen. Frühmorgens um 4 Uhr fiel er in der Franz-Langinger-Straße einer Polizeistreife auf. Als ihn die Beamten stoppen wollten, gab der Teenager Gas. Er versuchte, seine Verfolger abzuschütteln. Auf der Flucht verlor der 15-Jährige im Bereich der Baumbachstraße die Kontrolle über den Seat. Der Wagen krachte an einer Baustelle gegen einen Zaun und dann gegen einen abgestellten Bagger.

Teenager flieht zu Fuß

Der Schüler ließ den Wagen seiner Mutter stehen und flüchtete zu Fuß. Polizisten nahmen ihn wenig später bei seinen Eltern fest. Laut einem Alkoholschnelltest hatte der Teenager 0 Promille im Blut. Allerdings schlug bei ihm ein Drogenschnelltest an: Er wurde positiv auf THC und Kokain getestet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Pkw als Beweismittel sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Drogenschnelltest schlägt auf Kokain an

Der 15-Jährige ist bereits polizeibekannt. Jetzt wird gegen ihn wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt sowie wegen des Verdachts, unter Drogeneinfluss ein Kraftfahrzeug gesteuert zu haben. Seinen Führerschein kann der Münchner damit vermutlich die kommenden Jahre vergessen.