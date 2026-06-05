15-Jähriger aus München greift Polizisten an

Eine Gruppe von etwa sechs Jugendlichen hat in einem Park im Münchner Stadtteil Berg am Laim randaliert. Anwohner verständigen die Polizei. Die Beamten können drei Verdächtige im Alter von 15 bis 19 Jahren festnehmen. Der jüngste von ihnen rastet dabei völlig aus.

Polizisten haben einen 15-Jährigen festgenommen, der in Berg am Laim erst in einem Park randalierte und dann die Beamten attackierte und beschimpfte. (Symbolbild)

Anwohner haben am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in einem Park in der Nähe des Piusplatzes im Münchner Stadtteil Berg am Laim eine Gruppe von etwa sechs jungen Burschen beobachtet, die dort herumkrakelten und Flaschen am Boden zerschmetterten. Die Zeugen verständigen den Polizeinotruf. Mehrere Streifen fuhren in die Grünanlage.

Als die Beamten eintrafen, sahen sie die Gruppe Jugendlicher, doch die liefen sofort davon. Den Polizisten gelang es, drei verdächtige Teenager im Alter von 15, 17 und 19 Jahren einzuholen und für eine Kontrolle festzusetzen. Alle drei Jugendlichen wohnen in München und sind Deutsche.

15-Jähriger rastet völlig aus

Als die Beamten die Personalien überprüften, zeigte sich vor allem der Jüngste in dem Trio am renitentesten. Er beschimpfte die Polizisten als "Bullenschweine" und "Drecksbullen" und forderte sie auf, "sich zu verpissen". Dazu griff der Schüler immer wieder in Richtung des Funkgerätes bzw. des Kabels am Funkgerät eines der Beamten.

Zudem wehrte er sich massiv gegen die Personenkontrolle. Die Streifenpolizisten brachten den 15-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Durch den Widerstand des Verdächtigen wurden zwei der Polizeibeamten leicht verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Beamten erlitten Hautabschürfungen und Prellungen.

Polizei stellt Marihuana sicher

Alle drei Jugendlichen beschimpften und beleidigten nach Polizeiangaben die Polizisten. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte mehrere Gramm Marihuana. Welchem der Jugendlichen die Drogen gehören, ist derzeit noch ungeklärt. Allen drei Jugendlichen wurde von der Polizei ein Platzverweis erteilt.

Der 15-Jährige wurde zudem einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Nach erfolgter Sachbearbeitung, so die Polizei, wurden alle Beteiligten wieder entlassen. Der 15-Jährige wurde wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Beleidigung sowie eines Körperverletzungsdeliktes angezeigt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.