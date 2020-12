15-jährige Münchnerin seit August vermisst: Wer hat Hatice gesehen?

Seit August wird die 15-jährige Hatice aus München vermisst. Die Polizei hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Wer hat das Mädchen gesehen?

München - Hatice Ilyada Ilgün wird seit Mitte August vermisst. Zuletzt ist sie am Abend des 14. August in München gesehen worden. Der Teenager war in einem Münchner Jugendhaus untergebracht.

Polizei bittet um Mithilfe

Bislang führten die Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei zu keinem konkreten Aufenthaltsort des Mädchens, weshalb nun in Absprache mit dem Jugendamt eine Öffentlichkeitsfahndung gestartetwurde. Laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass sich Hatice in Niedersachsen aufhalten könnte.

Hatice ist 15 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und 52 Kilo schwer. Sie hat dunkelbraune Haare, laut Polizei beträgt ihr "scheinbares Alter um die 20 Jahre".

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Angaben zum Aufenthalt der 15-Jährigen machen können, werden gebeten, sich an das zuständige Kommissariat 14, 80333 München, Ettstr. 2, Telefon: 089/2910-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. finden Sie das Hinweisformular der Polizei.