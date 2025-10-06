15-Jährige aus München schlägt mutmaßlichen Sexualtäter in die Flucht – Polizei bittet um Hilfe
Das Mädchen hatte sich am Sonntag mit einem Freund verabredet und wollte sich mit ihm am Spielplatz am Tassiloplatz treffen. Gegen 18 Uhr soll dort plötzlich ein fremder Mann aufgetaucht sein und Skimaske und Sonnenbrille getragen haben. Der Angreifer packte die 15-Jährige von hinten und versuchte, nach Angaben der Polizei, die Hose der Schülerin herunterzuziehen. Zudem soll er sie mit einem Stein am Kopf verletzt haben.
Täter entkommt trotz Sofortfahndung
Die Schülerin konnte sich losreißen. Der Unbekannte rannte in Richtung Welfenstraße. Das Mädchen ging nach Hause und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und war komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Unterstützung.
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Tassiloplatzes, Welfenstraße, Balanstraße und Orleansstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Hinweise an die Polizei unter Telefon 089/29100.
