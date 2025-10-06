AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • 15-Jährige aus München schlägt mutmaßlichen Sexualtäter in die Flucht – Polizei bittet um Hilfe

15-Jährige aus München schlägt mutmaßlichen Sexualtäter in die Flucht – Polizei bittet um Hilfe

Der komplett schwarz gekleidete Mann soll eine Schülerin an einem Spielplatz am Tassiloplatz am Sonntagabend angegriffen haben. Das Mädchen kann sich losreißen und davonlaufen. Die Polizei fahndet nach dem Täter.
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Sonntagabend in der Au versucht hat, eine 15-Jährige zu vergewaltigen. (Symbolbild)
Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Sonntagabend in der Au versucht hat, eine 15-Jährige zu vergewaltigen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod

Das Mädchen hatte sich am Sonntag mit einem Freund verabredet und wollte sich mit ihm am Spielplatz am Tassiloplatz treffen. Gegen 18 Uhr soll dort plötzlich ein fremder Mann aufgetaucht sein und Skimaske und Sonnenbrille getragen haben. Der Angreifer packte die 15-Jährige von hinten und versuchte, nach Angaben der Polizei, die Hose der Schülerin herunterzuziehen. Zudem soll er sie mit einem Stein am Kopf verletzt haben.

Täter entkommt trotz Sofortfahndung

Die Schülerin konnte sich losreißen. Der Unbekannte rannte in Richtung Welfenstraße. Das Mädchen ging nach Hause und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und war komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Unterstützung.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Tassiloplatzes, Welfenstraße, Balanstraße und Orleansstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Hinweise an die Polizei unter Telefon 089/29100.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 16 Minuten / Bewertung:

    Auf allen Spielplätzen sollten Kameras installiert werden. In anderen Ländern ist das selbstverständlich. Aber der deutsche heilige Datenschutz ist wichtiger als das Wohlergehen der Kleinen.
    Im MVV-Bereich gibts hunderte Kameras, am Airport auch, und keiner regt sich auf.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Münchner Kind vor 53 Minuten / Bewertung:

    Schrecklich. Gut, dass das Mädchen entkommen konnte. Ich hoffe, der Täter wird gefasst.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.