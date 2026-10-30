An zwei Schulen im Stadtteil Feldmoching-Hasenbergl ist am Donnerstag auf den Toiletten Feuer gelegt worden. In einem Fall ist ein 14-jähriger Schüler erwischt und festgenommen worden. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, untersucht die Polizei.

Beide Brände sind am Donnerstagvormittag innerhalb von rund zwei Stunden gelegt worden, die beiden Schulen liegen im selben Stadtviertel im Bereich Feldmoching-Hasenbergl.

Gegen 10.15 Uhr ging der Alarm in der Mittelschule im Bereich der Eduard-Spranger-Straße los. Ein zunächst unbekannter Täter hatte auf der Toilette einige Papierhandtücher in einem Mülleimer angezündet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten rund 400 Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrer das Gebäude verlassen. Eine Lehrkraft konnte den Brand eindämmen. Die Feuerwehr übernahm den Rest. Durch das Feuer entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

14-Jähriger unter Verdacht

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Er befand sich noch auf dem Schulgelände. Der 14-Jährige ist Deutscher, er wohnt in München und ist Schüler an der Mittelschule. Er wurde zur nahegelegenen Polizeiinspektion gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige in die Obhut einer erziehungsberechtigten Person übergeben.

Zweiter Brand an der Willy-Brandt-Schule

Gegen 12.30 Uhr hat am Donnerstag ein bisher unbekannter Täter auf dem Gelände der Städtischen Willy-Brandt-Gesamtschule in der Freudstraße in Feldmoching-Hasenbergl ebenfalls Feuer gelegt. Der Brandstifter zündete auf dem WC in einem Urinal mehrere Rollen Toilettenpapier an. Durch die Rauchentwicklung löste ebenfalls die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe einiger Hundert Euro. Der Täter entkam unerkannt. Die weiteren Ermittlungen hat in beiden Fällen das Kommissariat 13 übernommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, prüft die Polizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.