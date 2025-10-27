AZ-Plus

Mit Blaulicht unterwegs: Rettungswagen erfasst Mädchen (14)

Einsatzkräfte düsen mit Blaulicht und Martinshorn durch München. Plötzlich überquert eine Jugendliche die Straße.
AZ/dpa |
Der Fahrer eines Rettungswagens konnte den Zusammenprall mit dem Mädchen nicht mehr verhindern. (Symbolbild)
Der Fahrer eines Rettungswagens konnte den Zusammenprall mit dem Mädchen nicht mehr verhindern. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Eine Jugendliche ist in München von einem Rettungswagen erfasst und verletzt worden. Der Rettungswagen war nach Polizeiangaben mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als die 14-Jährige plötzlich auf die Straße lief. Direkt vor dem Rettungswagen sei ein Notarztwagen gefahren, hinter dem Rettungswagen ein Polizeifahrzeug.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte das Mädchen direkt nach dem Notarztwagen über die Straße. Der 25 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er wurde bei dem Unfall am Freitag nicht verletzt. Wie schwer die 14-Jährige verletzt wurde, war zunächst unbekannt.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • HanneloreH vor einer Stunde / Bewertung:

    Kopfhörer auf, Augen zu und durch!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
