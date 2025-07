1300 neue Wohnungen für München: 347 im neuen Quartier sollen bezahlbar sein

Nicht nur die Stadt, auch der Freistaat baut in München bezahlbare Wohnungen. Für 347 davon hat Bauminister Bernreiter (CSU) am Freitag im Alexisquartier den Grundstein gelegt.

Neben einem monatelangen Hin- und Her zwischen dem Freistaat und der Landeshauptstadt um die Förderung von bezahlbaren Wohnungen in München gibt es auch solche Nachrichten: Am Freitagvormittag hat der bayerische Bauminister Christian Bernreiter (CSU) für die Bayernheim den Grundstein gelegt für 347 neue, bezahlbare Wohnungen. Die Investitionskosten laut Freistaat: 142 Millionen Euro.

347 neue Wohnungen im Alexisviertel

"Beeindruckend" findet Bayernheim-Chef Ralph Büchele, was seine Wohnungsbaugesellschaft hier hinstellt. "Grundlage ist ein innovatives Baukonzept und eine effiziente Planung. So geht Wohnungsbau heute", resümiert er. Die Wohnungen entstehen im Alexisquartier in Neuperlach, einem Neubaugebiet am südöstlichen Rand der Stadt. Die Bayernheim ist eine der staatlichen Wohnungsbaugesellschaften neben der Stadibau und dem Siedlungswerk Nürnberg.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Baunova: Neues Dach für Wohnungsbaugesellschaften des Freistaats

Seit März sind alle Wohnungsbaugesellschaften des Freistaats in der Baunova Bayern zusammengefasst – mit ein Grund, warum am Freitagmorgen auch ein für Münchner bekanntes Gesicht mit dabei war bei der Grundsteinlegung: Die Chefin der Baunova ist Kristina Frank (CSU), die ehemalige Kommunalreferentin (und OB-Kandidatin) der Stadt. Bis Ende 2027 entstehen hier im Alexisquartier nun insgesamt 347 Wohnungen, die sollen "dauerhaft bezahlbar" sein, so die Bayernheim.

Vielfältiger Wohnungsmix im Alexisviertel

Es sind Wohnungen in der Größe von einem bis fünf Zimmern, sie sind barrierefrei (nur sechs allerdings rollstuhlgerecht) und haben entweder einen eigenen Balkon oder einen Freibereich. 25 der Wohnungen sind für Alleinerziehende vorgesehen. Es sei bereits das fünfte Projekt für bezahlbares Wohnen des Freistaats in München, sagte Bauminister Christian Bernreiter bei der Grundsteinlegung. "Vom vielfältigen Wohnungsmix versprechen wir uns ein nachbarschaftliches Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohner", so Bernreiter.

Neues Quartier mit rund 1300 Wohnungen in Neuperlach

Neben einem Wohnhochhaus mit 17 Stockwerken werden zehn weitere Wohnhäuser gebaut, alle in Holzhybridbauweise. Heizung und Warmwasser gibt es über einen Fernwärmeanschluss.

Insgesamt entstehen im neuen Alexisquartier rund 1300 Wohnungen, Kindertagesstätten und Geschäfte. Zuvor war dort das Kieswerk Piederstorfer, das 2018 abgerissen wurde.