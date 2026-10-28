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12-Jähriger bei Unfall nahe München verletzt: Polizei fahndet nach VW-Fahrer 

Die Polizei fahndet nach einem Unfall in Planegg nach dem Fahrer eines blauen VW. Er soll nach dem Unfall verschwunden sein, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Warum der Bub seine Verletzung erst später bemerkte. 
Ralph Hub |
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Die Polizei in Planegg bei München fahndet nach dem Fahrer eines blauen VW. (Symbolbild)
Die Polizei in Planegg bei München fahndet nach dem Fahrer eines blauen VW. (Symbolbild) © Lino Mirgeler

Ein 12-jähriger Schüler fuhr am Dienstag mit seinem Tretroller in Planegg auf dem Geh- und Radweg an der Münchner Straße. An der Einmündung zur Feodor-Lynen-Straße wollte der Teenager geradeaus weiterfahren. Im selben Moment tauchte ein blauer VW auf. Der Fahrer wollte in Richtung Münchner Straße. Er konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr den 12-Jährigen an. Der Fahrer stieg aus und er fragte, ob der Bub verletzt sei, ob er Hilfe benötige. Der Schüler dachte, dass er unverletzt sei und keine Hilfe brauche. Doch das war ein Irrtum. Der Autofahrer stieg in seinen VW und entfernte sich von der Unfallstelle.

Passantin ruft den Rettungsdienst

Der Schüler ist psychisch eingeschränkt, so ein Polizeisprecher, und bemerkte daher nicht sofort seine Verletzung am Sprunggelenk. Erst später bat er eine zufällig vorbeikommende Frau um Hilfe. Die verständigte den Rettungsdienst und die Mutter des Jugendlichen. Der 12-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei. Die Beamten ermitteln gegen den VW-Fahrer wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon: 089 / 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

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