Ein Witwer fühlt sich von den Städtischen Friedhöfen München über die Kosten für das Urnengrab seiner Frau getäuscht: Statt der erwarteten Summe taucht ein Zuschlag von 1120 Euro auf der Rechnung auf – begründet mit einer "besonders gestalteten" Lage. Die Verwaltung weist den Vorwurf zurück.

Rosen und ein kleiner Gedenkstein. Für das Urnengrab seiner verstorbenen Frau muss der Witwer 50 Prozent Zuschlag zahlen, weil es in einer "besonders gestalteten" Lage liegt.

Natürlich, ein Grab für einen geliebten Menschen auf einem Münchner Friedhof – das koste einiges an Geld, das sei ihm schon klar gewesen, sagt Hans Leichert (76). Aber die Rechnung, die er am Ende von den Städtischen Friedhöfen für das Urnengrab seiner verstorbenen Frau Helga bekommen habe, die sei einfach unverschämt.

"Da hat man für zehn Jahre Urnengrab-Nutzungsrecht am Westfriedhof einfach 1120 Euro mehr draufgeschlagen, als man mir vorher gesagt hat“, ärgert sich der Münchner, "ich persönlich empfinde das als Betrug."

Hans Leichert am Urnengrab seiner verstorbenen Frau. © Daniel von Loeper

Reihen-Urnengrab in einer Wiese

Was genau ist passiert? Anfang dieses Jahres, am 5. Januar, ist seine Frau Helga verstorben. "Wir waren 56 Jahre verheiratet", sagt er, "ich war wirklich tieftraurig und am Boden zerstört." Eine Woche später hatten seine Tochter und er einen Gesprächstermin bei der Friedhofsverwaltung am Westfriedhof, wo sie sich einen Urnengrabplatz für die Verstorbene aussuchen wollten.

Ein Mitarbeiter habe sie über den Friedhof geführt und mehrere mögliche Plätze gezeigt, die sie wählen konnten. Sie hätten sich dann für einen Platz an einem rund 20 Meter langen Reihen-Urnengrab im Gräberfeld "30" entschieden, in einer Wiese neben einem Kiesweg. 32 kleine Gedenksteine sind dort rundherum aneinandergereiht, jeweils etwa eine Schrittlänge voneinander entfernt.

Der Münchner Westfriedhof: Im Bereich des „Forums“ vor der Trauerhalle sind Urnengräber um 50 Prozent teurer als üblich. © imageBROKER/Manfred Bail,via www.imago-images.de

"Uns war das wichtig, Helgas Urne in der Erde zu bestatten, nicht in einer steinernen Wandnische", sagt Hans Leichert.

In der Friedhofsverwaltung sei ihnen erklärt worden, dass die Nutzung eines Urnenplatzes für zwei Urnen, inklusive Bepflanzung und Pflege (selbst bepflanzen ist dort nicht erlaubt), pro Jahr 224 Euro koste und dass man einen Nutzungsvertrag für zehn Jahre abschließen muss. Das mache insgesamt eine Summe von 2240 Euro für die nächsten zehn Jahre.

Dazu kommen einmalig 588 Euro für die Beisetzung der Urne, zu der auch das Öffnen und Schließen der Erde gehört. Und 93 Euro für den Urnensockel mit Kupferabdeckung. Macht in Summe rund 3000 Euro.

Verwirrung um Vorder- und Rückseite

Im Juni habe er dann aber eine Rechnung über 4041 Euro bekommen – inklusive eines 50-Prozent-Preiszuschlags von 1120 Euro, von dem vorher nicht die Rede gewesen sei. "Was mich richtig ärgert", sagt Leichert, "ich habe den Vertrag über das Grabnutzungsrecht auf der Vorderseite unterschrieben, so wie es vorgesehen ist." Dass es auf der Rückseite des Papiers noch ein weiteres Stück Text gibt, "das habe ich weder wahrgenommen noch bin ich darauf hingewiesen worden". Dort heißt es: "Aufgrund der Lage der Grabstätte in einem besonders gestalteten Friedhofsteil erhöht sich die Grabnutzungsgebühr um 50 Prozent."

"Keinen einzigen Widerspruch"

Bei den Städtischen Friedhöfen weist man den Vorwurf, die Kosten nicht transparent erklärt zu haben, zurück: "Selbstverständlich werden in dem Verkaufsgespräch alle Besonderheiten erläutert und natürlich der Gesamtpreis genannt", erklärt ein Sprecher auf AZ-Nachfrage.

"Die Kundinnen und Kunden erhalten den vollständigen Antrag einschließlich der Rückseite zur Durchsicht." Zu diesem Prozedere habe es im Jahr 2025, in dem 3793 Grabnutzungsrechte neu vergeben worden seien, "keinen einzigen“ Widerspruch gegeben. Bei seltenen Beschwerden gehe es "meistens um Unklarheiten bei den Verlängerungsjahren, die noch einmal erklärt werden müssen", so der Sprecher.

Die Reihen-Urnengrabanlage im Gräberfeld Nummer 30: Unter anderem, weil in der Nähe Brunnen liegen, kostet ein Urnengrab hier mehr. © Daniel von Loeper

Preisgestaltung ist sehr vielfältig

Klar ist, dass Hinterbliebene beim Beratungsgespräch zu einer Grabart aufmerksam zuhören und sich auch Notizen machen sollten – denn die Preisgestaltung ist sehr vielfältig und nicht immer einfach zu verstehen. Ob ein Urnengrab etwa in erster oder zweiter Reihe liegt, in einer Nische, einem Familiengrab oder einem Daueranlagengrab, macht einen großen Unterschied.

"Forum" vor der Trauerhalle – hier ist es teurer

Dazu kommt eben dieser "50-Prozent"-Zuschlag "für Grabstätten in besonders gestalteten Friedhofsteilen". Am Westfriedhof zählt das "Forum“ dazu, ein etwa 250 Mal 300 Meter großes Areal vor der Trauerhalle, wie der Sprecher auf Nachfrage erklärt. Aber auch andere Areale auf dem Westfriedhof zählt die Friedhofsverwaltung zu den "besonders gestalteten" Teilen – etwa wenn Schmuckbrunnen oder Sitzgelegenheiten "in der Nähe" sind oder das Grab "sehr gut erreichbar" ist. In einem solchen Areal befinde sich auch Helga Leicherts Urnengrab.

"Maßgeblich ist die besondere architektonische, künstlerische oder landschaftliche Gestaltung", so der Sprecher. Wie allerdings "in der Nähe" oder eine "sehr gute Erreichbarkeit" konkret definiert sind, erklärt die Friedhofsverwaltung auf Nachfrage nicht.

Für 1383 Urnengräber gilt der Zuschlag

Aktuell seien insgesamt 6688 Urnengräber auf dem Westfriedhof belegt, teilen die Städtischen Friedhöfe mit. Für 1383 davon müsse der 50-Prozent-Preiszuschlag bezahlt werden.

Wer in diesen Tagen einen Platz für ein Urnengrab aussuchen möchte, hat allerdings keine sehr große Auswahl, wenn die Urne nicht in einem klassischen Familiengrab bestattet werden soll. Am Westfriedhof seien "aktuell vier Urnengräber verfügbar", erklärt der Sprecher. Ein 50-Prozent-Zuschlag gelte für keines davon.