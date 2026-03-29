Ein Mädchen bricht durch Plexiglas, ein Mann durch eine Dachplatte: In München und Umgebung sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

München

Eine 11-Jährige und ein 20-Jähriger sind von Dächern gestürzt und haben sich schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Die 11-Jährige war den Angaben zufolge mit einer 13-Jährigen auf das Dach einer Schule in Baierbrunn (Landkreis München) geklettert. Beim Betreten sei eine der Scheiben aus Plexiglas eingebrochen, woraufhin die 11-Jährige drei Meter tief stürzte. Warum die beiden Mädchen auf das Schuldach geklettert waren, sei noch unklar.

Mann stürzt in München in die Tiefe. 20-Jähriger schwer verletzt

In München sei ein 20-Jähriger bei Dacharbeiten möglicherweise auf eine Dachplatte getreten, die als bruchgefährdet markiert war, und mehrere Meter zu Boden gestürzt. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor. Er sei ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden.