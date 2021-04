10.000-Euro-Uhr vom Arm gerissen! Rolex-Räuberin in München unterwegs

In Schwabing wird ein Kaufmann von einer Frau bestohlen. Ist die Tat Teil einer Serie?

München - Die Diebin hat ein gutes Auge für teure Uhren. Die Rolex Daytona, die ein 69-jähriger Kaufmann am Handgelenk trug, kostet mindestens 10.000 Euro.

Der Mann aus der Nähe von Ebersberg saß am vergangenen Mittwoch entspannt am Steuer seines BMW-Geländewagens. Er parkte im Bereich von Clemens- und Siegfriedstraße, als er bemerkte, dass eine fremde Frau an seine Scheibe klopfte.

Unter einem Vorwand verwickelte ihn die Frau in ein Gespräch. Plötzlich griff sie mit beiden Händen nach der Rolex. Der Kaufmann zog seinen Arm zurück, die Frau lief davon. Erst später bemerkte er, dass ihm die Unbekannte die teure Uhr gestohlen hatte.

Uhren-Diebstahl auch in Pullach

Ganz ähnlich verlief der Diebstahl einer teuren Armbanduhr am 22. April in Pullach. Ein Rentner fuhr im Auto zu einem Restaurant in der Nähe des Isarkanals. Als er mit seinem Essen wieder fahren wollte, sprach ihn eine Frau an.

Sie fragte nach der Uhrzeit. Dabei versuchte sie an die Uhr heranzukommen. Der Mann fuhr nach Hause. Dort wartete bereits eine weitere Frau am Eingangstor. Sie bedrängte den Rentner, zog ihm schließlich eine fast 10.000 Euro teure Uhr vom Arm und verschwand.