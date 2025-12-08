AZ-Plus
100 Gäste mehr als erwaret: Geburtstagsfeier von zwei Jugendlichen eskaliert

Ruhestörung, Pyrotechnik, Sachbeschädigung: Auf einer privaten Party in München tauchen etwas mehr Gäste mehr auf als erwartet. Die Polizei greift ein.
AZ/ dpa |
Blaulicht statt Partybeleuchtung: Die Polizei ist in München zu einer außer Kontrolle geratenen Geburtstagsfeier ausgerückt. (Symbolbild)
Blaulicht statt Partybeleuchtung: Die Polizei ist in München zu einer außer Kontrolle geratenen Geburtstagsfeier ausgerückt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
München

Die Polizei hat eine aus dem Ruder gelaufene Geburtstagsfeier von zwei 16- und 17-Jährigen in München aufgelöst. Statt der geplanten 50 tauchten auf der Party am Samstagabend rund 150 Gäste auf, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Feier fand am Samstagabend in einem Büro in Obergiesing statt, das nach Angaben der Sprecherin dem Vater einer der Gastgeber gehört.

Laut Polizei warf ein 17-Jähriger, wahrscheinlich ein Gast der Geburtstagsfeier, aus einem fahrenden Auto einen Böller auf eine Menschengruppe an einer Haltestelle. Ein 16-Jähriger sei am Knie getroffen worden. Weil der Böller an ihm abprallte und erst dann explodierte, blieb er laut Polizei unverletzt. Der 17-Jährige müsse sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz verantworten. Gäste der Feier sollen außerdem eine Flasche aus dem Fenster des Büros geworfen haben. Dabei sei die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt worden.

Neben Anwohnern, die sich wegen Ruhestörung beschwerten, meldete sich schließlich auch einer der Gastgeber bei der Polizei – wegen der immer größer werdenden Party-Gesellschaft. Weshalb mehr Gäste als eingeladen auf der Feier erschienen, war laut der Sprecherin zunächst unklar.

