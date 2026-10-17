Zwei Nächte zu zweit im Niedermair Nature Retreat bei Meran gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer des Boutiquehotels Niedermair Nature Retreat in Partschins bei Meran – inklusive Halbpension.

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Hoch über dem Etschtal und nah an Meran: der Infinitypool des Boutiquehotels Niedermair Nature Retreat.

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Haben Sie Sehnsucht nach den Südtiroler Bergen, viel Ruhe, Entspannung, Natur, Wellness und weiten Aussichten über das wunderbare Etschtal? Dann dürfte Ihnen unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche gefallen.

Auf 750 Metern Höhe liegt das Niedermair westlich von Meran, umgeben von Weinbergen. © M. Olivo

Es führt nach Partschins am Sonnenberg oberhalb von Meran. Dort liegt auf rund 750 Metern Höhe das – ein familiengeführtes Boutiquehotel für Aktivurlauber und Ruhesuchende, die leisen Luxus lieben und klare Architektur und echte Nähe zur Natur schätzen. Das Haus ist umgeben von Weinbergen, man schaut weit übers Etschtal in die Berge hinein – bis zum Ifinger und zum Vigiljoch.

Heimische Hölzer, warme Farben: ein Blick in eine Suite. © Niedermair

Viel Licht, heimische Hölzer, warme Oberflächen und harmonische Farben prägen die 32 Zimmer und Suiten, die alle über Panoramabalkone verfügen. Besonders luxuriös urlaubt man in der Nature Sky Suite mit eigenem Whirlpool und zwei privaten Terrassen, auf denen man den Morgenkaffee und auch den Sundowner am Abend ganz in Ruhe genießen kann.

Auch einen Sole-Whirlpool nur für Erwachsene bietet das Niedermair. © Matteo Olivo

Tiefenentspannen können Gäste auch im mit einem Infinity-Außenpool, Innenpool, Sole-Whirlpool, Saunen, Behandlungsräumen und Relaxzonen drinnen und im Garten.

orientiert sich das Retreat an den Jahreszeiten und regionalen Produkten. Die alpin-mediterrane Küche ist saisonal und schnörkellos. Dazu passt der .

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Sie haben auch Lust auf Wanderungen oder Radtouren? Das Niedermair Nature Retreat ist ein idealer Ausgangspunkt für alle Arten von Outdooraktivitäten. Und falls Sie durch Meran flanieren möchten - die Altstadtgassen sind in 15 Minuten mit dem Auto zu erreichen.