Vier-Gänge-Menü by Käfer im teatro – inklusive Prosecco-Aperitif und Garderobe

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller Stil, Genuss und besonderer Momente. Als AZ-Abonnentin und Abonnent bekommen Sie beim Kauf eines Veranstaltungstickets einen Prosecco-Aperitif und Garderobe gratis.

27. Oktober 2025 - 12:03 Uhr

Im Spiegelzelt begeistern zwei Artisten das Publikum mit einer spektakulären Aufführung in der Luft, bei der Kraft und Eleganz gefragt sind.

Jetzt Prosecco-Aperitif und Garderobe genießen

Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und von exklusiven Vorteilen , wie diesen, profitieren.

, wie diesen, profitieren. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Sie können an exklusiven Gewinnnspielen teilnehmen.

teilnehmen. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und Rabattcode erhalten Bereits Abonnent?

Hier einloggen und Rabattcode erhalten!

In der Secret Garden wird das Spiegelzelt zu einem lebendigen Garten voller Magie und Bewegung. Sie erwartet eine fantasievolle Mischung aus atemberaubender Artistik, mitreißender Musik und charmantem Humor — eingebettet in ein Bühnenbild, das an ein blühendes Paradies erinnert.

Im Spiegelzelt verfolgen die Gäste bei stimmungsvoller Beleuchtung die Show, während sie an ihren Tischen Essen und Trinken genießen. © teatro Events

Wenn sich der Vorhang hebt, schweben Luftakrobaten schwerelos durch einen Regen aus Licht, während Equilibristen mit graziler Präzision das Gleichgewicht zwischen Traum und Realität halten. Schwerelos, magisch, kulinarisch.

Im Spiegelzelt begeistern zwei Artisten das Publikum mit einer spektakulären Hebefigur, bei der Kraft und Eleganz gefragt sind. © Teatro Events

Begleitet wird die Show von einem Vier-Gänge-Menü by Käfer, das den Zauber der Natur kulinarisch spiegelt — frisch, raffiniert, verführerisch. Von blumigen Aromen bis hin zu feinen Wald- und Fruchtnoten wird jeder Gang zur Hommage an die Natur und die Sinne.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Dazwischen sorgen komödiantische Intermezzi und musikalische Live-Performances für Momente des Staunens und Schmunzelns. Während das Lichtdesign die Bühne in stetig wandelnde Farbwelten taucht — mal geheimnisvoll, mal funkelnd wie der Morgentau. Jede Szene ist eine Einladung zum Träumen, jeder Act eine neue Entdeckung im Secret Garden. Und wenn im Finale alle Künstler gemeinsam auf der Bühne stehen, verwandelt sich der Garten in ein pulsierendes Meer aus Klang, Bewegung und Emotion.