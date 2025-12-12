AZ-Plus
Anzeige

Jetzt 20 Prozent für die Zaubershow mit Alexander Krist sichern

Erleben Sie die große Zaubershow mit Alexander Krist und lassen Sie sich verzaubern. Als AZ-Abonnentinnen und Abonnenten sparen Sie 20 Prozent.
Erleben Sie brandneue Illusionen, spektakuläre Momente und eine magische Intensität, wie man sie so noch nie gesehen hat.
Erleben Sie brandneue Illusionen, spektakuläre Momente und eine magische Intensität, wie man sie so noch nie gesehen hat.

Mit "Magie & Illusionen" präsentiert Alexander Krist seine neue, große Zaubershow im ehemaligen Konzertsaal der Alten Philharmonie im FATCAT in München.

Der traditionsreiche Saal, einst einer der größten Konzertorte Deutschlands, wird dafür in eine Welt verwandelt, in der Wirklichkeit und Fantasie miteinander verschmelzen. Die Produktion vereint moderne Illusionskunst mit starken Bildern, überraschenden Momenten und einer emotionalen Tiefe, die das Publikum unmittelbar in ihren Bann zieht.

Nach dem riesigen Erfolg im Kristelli Theater kehrt Alexander Krist mit seiner gefeierten Produktion zurück – diesmal in die ehemalige Philharmonie im FAT CAT München.
Nach dem riesigen Erfolg im Kristelli Theater kehrt Alexander Krist mit seiner gefeierten Produktion zurück – diesmal in die ehemalige Philharmonie im FAT CAT München.

"Magie & Illusionen" zeigt Alexander Krist in einer neuen künstlerischen Dimension: atmosphärisch, poetisch und voller magischer Höhepunkte. Großzügige Bühneninszenierungen schaffen Raum für Geschichten, die berühren und gleichzeitig das Unmögliche greifbar erscheinen lassen. Jede Szene ist detailliert inszeniert, um das Publikum einzuladen, selbst Teil der Magie zu werden und den Alltag weit hinter sich zu lassen.

Besonderer Hinweis für Familien:

Erstmals präsentiert Alexander Krist in diesem Jahr die neue Weihnachtsshow "Zauberhaft" – ein warmherziges, humorvolles und interaktives Familienerlebnis, das speziell für die Adventszeit entwickelt wurde. "Zauberhaft" richtet sich an Groß und Klein und bietet eine liebevolle, spielerische und festliche Ergänzung zur großen Abendshow.

Ob als bewegender Familienausflug in der Vorweihnachtszeit oder als spektakulärer Abend voller Illusionen – Alexander Krist schafft mit beiden Produktionen magische Erlebnisse, die lange nachklingen und für leuchtende Augen sorgen.

