Zwei Tickets für die Münchner Philharmoniker gewinnen

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Ein Abend voller großer Orchesterklänge: Die Münchner Philharmoniker spielen am Samstag, 12. Dezember 2026, unter der Leitung von Stardirigent Andris Nelsons in der Isarphilharmonie.
Auf dem Programm stehen Jüri Reinveres "Maria Anna, wach, im Nebenzimmer", das Adagio aus Gustav Mahlers unvollendeter Zehnter Symphonie und Dmitri Schostakowitschs 15. Symphonie. Die Werke erzählen von vergessenen Künstlerinnen, persönlichem Verlust und musikalischen Rückblicken auf ein bewegtes Leben.
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