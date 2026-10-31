Zwei Tagestickets für den Europa-Park gewinnen

Gewinnen Sie zwei Tagestickets für den Europa-Park in Rust und genießen einen Tag voller Spaß und Abenteuer.

31. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

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Halloween naht schon bald – und Weihnachten auch. Der in Rust dekoriert sich deshalb um und spielt dabei ein bisserl verrückt: Ab 2. November (bis 27. November) säumen in Deutschlands größtem Freizeitpark verschneite Tannen die Wege, es duftet nach gebrannten Mandeln, aber auch nach Kürbissuppe. Während an einem Fleck bunte Blätter fliegen, rieseln an anderer Stelle dicke Schneeflocken.

In "Frankreich" weihnachtet es schon sehr in Deutschlands größtem Freizeitpark. © Europa-Park

Es spazieren Hexen herum, aber auch Weihnachtsmänner. Ideal für Familien, die sich nicht für eine Jahreszeit entscheiden wollen. Auf dem Gelände befinden sich 18 europäische Themenbereiche, 14 Achterbahnen (wie die Wasserachterbahn Poseidon oder die Stahlachterbahn Voltron Nevera), 50 Restaurants und Bars und über 100 Attraktionen und Shows.