Waren Sie mit Ihren Kindern schon mal in Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europa-Park in Rust? Der liegt im Rheintal in Baden-Württemberg, zeigt Europa in Miniaturform und bietet viel Action, Wasserspaß und europäische Schlemmereien. Und gerade - und noch bis 18. Januar – verwandelt er sich in ein Winterwunderland.

Sie können dort gleich zwei ausgelassene Tage zu viert verbringen, inklusive einer Übernachtung in der Westernstadt.

In der Westernstadt (mit Diner-Station) dürfen Sie übernachten. © Europa-Park

Winterzauber im Europa-Park

Im bilden 17 Themenbereiche mit landestypischer Architektur und Gastronomie europäische Länder nach. Gleich nach dem Betreten treffen Sie auf die Deutsche Allee, wo ein Christbaum voller glänzender Kugeln steht, es riecht nach gebrannten Mandeln und Sie hören Weihnachtsmusik. Bei einer Fahrt mit dem Riesenrad mit beheizten Gondeln im Themenbereich Portugal schweift der Blick über den winterlich dekorierten Park mit über 3500 verschneiten Tannen, funkelnden Lichtern und weihnachtlicher Dekoration.

Das Riesenrad im Themenbereich Portugal mit Aussicht über den winterlich dekorierten Park. © Europa-Park

Rasant geht es auf der Achterbahn Voltron Nevera in kroatischer Landschaft zu. Viele Indoor-Attraktionen, wie das Flying-Theater Voletarium bieten dann die perfekte Gelegenheit zum Aufwärmen.

Im neuen Themenbereich Winterland ist die Winter-Zirkus-Revue " " ein Highlight. Und wer länger als einen Tag bleiben will, kann im Europa-Park auch übernachten: Auf dem Gelände gibt es sechs Erlebnishotels und eine Westernstadt mit Blockhütten.