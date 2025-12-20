AZ-Plus

Zwei Tage Auszeit zu viert im Legoland Feriendorf gewinnen

Gewinnen Sie zwei Tage Parkeintritt zu viert (zwei Erwachsene, zwei Kinder) plus Übernachtung mit Frühstück im Burgzimmer im Feriendorf.
Bis 6. Januar ist das Legoland in Günzburg winterlich dekoriert – wie mit diesem Christbaum.
Bis 6. Januar ist das Legoland in Günzburg winterlich dekoriert – wie mit diesem Christbaum.

Sind Sie mit Ihren Kindern oder Enkeln schon mal im Legoland gewesen? Diesem herrlichen Freizeitpark in Günzburg (eineinhalb Autostunden von München entfernt), der komplett rund um Lego Welten wie Ritter, Piraten, Ninjago oder die Fantasiewelt Mythica aufgebaut ist?

Mit unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche können Sie nicht nur zwei ganze Tage zu viert dort verbringen, sondern auch gleich noch eine Nacht dort im Feriendorf schlafen.

Übernachten kann man im Legoland auch. So schaut es in einem Zimmer der Königsburg aus.
Übernachten kann man im Legoland auch. So schaut es in einem Zimmer der Königsburg aus.

Das Gelände ist eine Schau. Tausende Modelle aus 57 Millionen Lego Steinen stehen dort, darunter bekannte Gebäude, Fahrzeuge und Fantasiewesen. Im Miniland sind Städte und Sehenswürdigkeiten aus Lego nachgebaut. Drumherum kann man mit Achterbahnen fahren, und Kinder wie Erwachsene vergnügen sich bei interaktiven Familienattraktionen.

Winterzauber im Legoland

Noch bis 6. Januar ist der Freizeitpark als Winterwonder Legoland dekoriert, mit Lichterglanz und winterlichem Lego Zauber. Man kann eine festlich-glitzernde Hafenrundfahrt machen, es gibt eine große Kunststoffeislaufbahn mit Wintergrill.

Nicht nur für Kinder ein Spaß: eine Fahrt im Legoland Express.
Nicht nur für Kinder ein Spaß: eine Fahrt im Legoland Express.

In den Weihnachtsferien (außer 24./25. und 31.12./ 1.1.) gibt’s bei der Elfendisco, dem Winter-Varieté oder der Schneeshow viel zu schauen. Und wer Adrenalinkicks mag, fährt mit der Flügelachterbahn.

Lust auf Adrenalin? Dann fahren Sie im Legoland mit der Flügelachterbahn Maximus.
Lust auf Adrenalin? Dann fahren Sie im Legoland mit der Flügelachterbahn Maximus.

Die Fahrt im lichterglänzenden Legoland Express führt am Miniland vorbei und passiert den abends leuchtenden, zehn Meter hohen Lego Duplo Christbaum. Und auch das Feriendorf mit weihnachtlich dekorierten Burgen liegt im großen Winterzauber. Am 28. März startet der Familienfreizeitpark dann in die Frühlingssaison. 

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.