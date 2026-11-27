Gewinnen Sie zwei Nächte für zwei Personen in der Waidlerei St. Florian – im Themendoppelzimmer mit ¾ Verwöhnpension und Spa-Nutzung.

27. November 2026 - 00:00 Uhr

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte für zwei Personen im Themendoppelzimmer mit dem Paket "Kurz mal Weg", inkl. ¾ Verwöhnpension, Spa-Nutzung und Spa-Ausklang am Abreisetag. Der Gutschein ist ein Jahr gültig, ausgenommen Weihnachten/Silvester und je nach Verfügbarkeit. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Für Michaela und Lucia Koller ist der Bayerische Wald weit mehr als Kulisse. In ihrem 4-Sterne-Superior-Hotel Waidlerei St. Florian prägt er nahezu jeden Bereich des Hauses: von der Küche über den Wellnessbereich bis hin zur Art, wie Gäste die Region rund um Frauenau erleben.

Stillstand ist dabei keine Option. 2026 schlägt das Haus mit einer Erweiterung des Baumrinden-Spas das nächste Kapitel auf. Gäste erwartet ein neuer Poolbereich mit großzügigen Ruhezonen sowie ein ganzjährig nutzbarer Garten-Whirlpool. Angebote wie Waldbaden, Yoga und Klangschalenmeditationen setzen die Philosophie im Wellnessbereich fort.

Vom Wald inspiriert

Ebenso wichtig wie das Naturerlebnis ist der persönliche Kontakt zu den Gästen. Die rund 40 Mitarbeiter kümmern sich um maximal 80 Gäste. Auch kulinarisch ist die Region fest im Konzept verankert. Gemüse, Fleisch und Fisch stammen von langjährigen Partnerbetrieben aus dem Bayerischen Wald. Saisonale Gerichte treffen auf frisch gesammelte Pilze und bringen den Geschmack des Waldes auf den Teller.

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Die hauseigene Bar "Waldapotheke" setzt den regionalen Gedanken fort. Barkeeper Markus entwickelt kreative Drinks, darunter einen Wald-Caipirinha.

Die Verbundenheit mit dem Bayerischen Wald spiegelt sich auch im Design des Hauses wider. Werke regionaler Künstler sowie Glasobjekte erinnern an die lange Glasmachertradition Frauenaus.

Direkt vor der Haustür beginnen zahlreiche Wander-, Rad- und Langlaufwege. Gemeinsam mit dem tschechischen Nationalpark (S)umava bildet der Nationalpark Bayerischer Wald das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas. Wer hier unterwegs ist, findet Ruhe, Weite und Platz zum Durchatmen. Oder, wie Michaela Koller sagt: "Wir haben den größten Schatz direkt vor der Tür."

Anfrage und Buchung: Althüttenstraße 22, 94258 Frauenau, Telefon 0 99 26 95 20, info@st-florian.de,