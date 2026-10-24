Zwei Nächte zu zweit in der Villa Postillion am See in Kärnten gewinnen
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Sind Sie schon mal am wunderschönen Millstätter See gewesen, auf der Alpensüdseite in Kärnten? Der liegt im Winter ganz ruhig da, und bei klarer Winterluft, weitem Blick aufs Wasser und die umliegenden Nockberge bekommt man große Lust, die Region in einem gemächlicheren Tempo bei erholsamen Spaziergängen zu entdecken.
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ans nördliche Ufer des Millstätter Sees. Dort liegt im historischen Ort Millstatt die Villa Postillion am See. Herrlich für Wellness-Liebhaber: Das familiengeführte Vier-Sterne-Superior-Haus verfügt über eine Seesauna, Badestege und einen 100 Meter langen Uferstrand. Zum Hotel gehören außerdem ein beheizter Infinitypool und ein Spa-Bereich. Viele Zimmer bieten Balkone mit Blick auf den See und die Berge.
Gleich vor der Tür kann man an der Seepromenade von Millstatt entlang spazieren. Auch eine geführte Winterwanderung bietet sich an, etwa entlang des Millstätter Lichtwegs.
Skivergnügen rund um den Millstätter See
Aber auch Skifahrer werden an der Region ihre Freude haben. Mit dem Skikarussell Millstätter See steht Wintersportlern ein Skipass für 31 Skigebiete in Kärnten und Osttirol (insgesamt 845 Pistenkilometer) zur Verfügung. Zu den erreichbaren Skigebieten zählen unter anderem das Goldeck, Bad Kleinkirchheim und die Turracher Höhe.
Eine Empfehlung ist der Sportberg Goldeck bei Spittal, der Hausberg der Region mit Skibus-Anbindung ab dem Millstätter See. Je nach Wetter und Schneeverhältnissen lassen sich so abwechslungsreiche Skitage gestalten.
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