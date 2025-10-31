Zwei Nächte zu zweit im Vier-Sterne-Riverresort Donauschlinge in Oberösterreich gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer "Sterngucker" mit All-inclusive-Pension und Nutzung des Wellness-Bereichs.

Das Vier-Sterne-Riverresort Donauschlinge liegt am Ufer der Schlögener Schlinge mit ihrer 180-Grad-Kurve.

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer „Sterngucker“ mit All-inclusive-Pension und Nutzung des Wellness-Bereichs. Der Gutschein ist zwei Jahre gültig. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen Die Teilnahme ist bis Freitag, 07.11., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Im oberen Donautal zwischen Aschach und Jochenstein fließt die Donau auf weiten Teilen entspannt vor sich hin. Aber auf halbem Weg, an der Schlögener Schlinge, windet sie sich in einer spektakulären 180-Grad-Kurve um einen Hügel. Ein sagenhaftes Naturschauspiel. Und wenn sich der Winter über diese Landschaft legt, geht von der Region am Strom eine magische Ruhe aus.

Auch im Winter ein sagenhaftes Naturschauspiel: die Schlögener Schlinge im oberen Donautal. © Riverresort Donauschlinge

Genau in der Kurve und direkt am Ufer liegt das , das auch in der Wintersaison geöffnet hat – hierhin führt unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche.

Entspannen, Bewegen und Genießen im Riverresort Donauschlinge

Es ist ein wunderbarer Ort etwa für Urlauber, die gerne Yoga machen und mit Blick aufs fließende Wasser zur Ruhe kommen und Kraft tanken möchten. Am letzten Novemberwochenende (28.-30. 11.) ist Yoga-Lehrerin Eva Ananya zu Gast im Riverresort und bietet für Anfänger und Fortgeschrittene mehrere pro Tag und Meditationen an.

Ende November gibt Yoga-Lehrerin Eva Ananya Pöschl-Walter Kurse im Hotel. © Riverresort Donauschlinge

Das begleitet die Yoga-Tage mit Entspannung im Indoorpool, in der Sauna, in der Infrarotkabine oder im Dampfbad. Verwöhnen lassen kann man sich auch bei Spezialmassagen, Wickeln und Packungen. Vor der Haustür verläuft der Donauradweg – hier kann man kilometerweit radeln oder (winter)wandern.

Und noch ein feines Plus im Riverresort Donauschlinge: Die Gäste sind , vom Frühstücksbuffet über einen Mittagssnack und Kaffee und Kuchen am Nachmittag bis zum Fünf-Gänge-Themenbuffet oder Genussmenü am Abend mit Softdrinks, Schankbier und Hauswein.