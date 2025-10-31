Zwei Nächte zu zweit im Vier-Sterne-Riverresort Donauschlinge in Oberösterreich gewinnen
Im oberen Donautal zwischen Aschach und Jochenstein fließt die Donau auf weiten Teilen entspannt vor sich hin. Aber auf halbem Weg, an der Schlögener Schlinge, windet sie sich in einer spektakulären 180-Grad-Kurve um einen Hügel. Ein sagenhaftes Naturschauspiel. Und wenn sich der Winter über diese Landschaft legt, geht von der Region am Strom eine magische Ruhe aus.
Genau in der Kurve und direkt am Ufer liegt das Vier-Sterne-Riverresort Donauschlinge, das auch in der Wintersaison geöffnet hat – hierhin führt unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche.
Entspannen, Bewegen und Genießen im Riverresort Donauschlinge
Es ist ein wunderbarer Ort etwa für Urlauber, die gerne Yoga machen und mit Blick aufs fließende Wasser zur Ruhe kommen und Kraft tanken möchten. Am letzten Novemberwochenende (28.-30. 11.) ist Yoga-Lehrerin Eva Ananya zu Gast im Riverresort und bietet für Anfänger und Fortgeschrittene mehrere Yoga-Einheiten pro Tag und Meditationen an.
Das Donau-Spa begleitet die Yoga-Tage mit Entspannung im Indoorpool, in der Sauna, in der Infrarotkabine oder im Dampfbad. Verwöhnen lassen kann man sich auch bei Spezialmassagen, Wickeln und Packungen. Vor der Haustür verläuft der Donauradweg – hier kann man kilometerweit radeln oder (winter)wandern.
Und noch ein feines Plus im Riverresort Donauschlinge: Die Gäste sind kulinarisch den ganzen Tag vollversorgt, vom Frühstücksbuffet über einen Mittagssnack und Kaffee und Kuchen am Nachmittag bis zum Fünf-Gänge-Themenbuffet oder Genussmenü am Abend mit Softdrinks, Schankbier und Hauswein.
