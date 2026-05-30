Zwei Nächte zu zweit im Unterschwarzachhof in Saalbach-Hinterglemm gewinnen
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Raus in die Berge zum Wandern oder Mountainbiken – weite Wiesen, grüne Almen und die Salzburger Bergwelt im Blick. Würde Ihnen so eine kleine Auszeit gefallen? Dann ist unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche womöglich perfekt für Sie. Es führt ins schöne Glemmtal im Salzburgerland (drei Autostunden aus München).
Eigener Bauernhof, Käserei und Reitstall inklusive
Dort liegt auf 1000 Metern Höhe in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm der familiengeführte Unterschwarzachhof von Jacky und Toni Hasenauer in schöner Alleinlage. Was das Vier-Sterne-Superior-Haus sehr besonders macht: Das Wellnesshotel mit nur 37 stilvollen Wohlfühlzimmern bietet nicht nur ein Alpen-Spa mit Pool. Sondern auch einen edlen Reitstall und einen eigenen Bauernhof mit Käserei, der auf 1300 Metern Höhe in einem Almgebiet am Zwölferkogel steht. Die Produkte aus der eigenen Landwirtschaft wie Heu-Milch von den Pinzgauer Kühen, Butter und Käse, Eier von frei laufenden Hühnern und hochwertiges Fleisch aus dem eigenen Rinderzuchtbetrieb kommen auch im Restaurant auf den Tisch.
Im Tal, gleich vor dem Hotel, steht auch ein Minibauernhof. Dort dürfen Kinder Ponys und Alpakas striegeln, Katzen und Meerschweinchen streicheln und Ziegen und Schafe füttern.
Panoramawege und Almhütten vor der Haustür
Im Sommer bieten sich vor der Tür viele Freizeitmöglichkeiten für Aktivurlauber. Besonders schön ist eine Wanderung oder Biketour auf dem Panoramaweg am Kohlmais – eine familienfreundliche Strecke mit gemütlichen Almhütten und herrlichen Aussichten auf die Pinzgauer Grasberge.
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