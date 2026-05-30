Wandern, Biken und Wellness im österreichischen Glemmtal: Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im "Doppelzimmer de Luxe" im luxuriösen Unterschwarzachhof in Saalbach-Hinterglemm – inklusive Halbpension.

Was für ein Alpenpanorama: ein Wanderweg bei Saalbach in den Salzburger Bergen.

Unterschwarzachhof 3 Was für ein Alpenpanorama: ein Wanderweg bei Saalbach in den Salzburger Bergen.

Zum Wellnessbereich "Alpen Spa" des Unterschwarzachhofs gehört auch dieser Außenpool.

Günter Standl 3 Zum Wellnessbereich "Alpen Spa" des Unterschwarzachhofs gehört auch dieser Außenpool.

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Zwei Nächte zu zweit im "Doppelzimmer de Luxe" inklusive Halbpension (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für die Saison 2026/27 und 2027/28 in den Monaten Mai, Juni, September und Oktober. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Raus in die Berge zum Wandern oder Mountainbiken – weite Wiesen, grüne Almen und die Salzburger Bergwelt im Blick. Würde Ihnen so eine kleine Auszeit gefallen? Dann ist unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche womöglich perfekt für Sie. Es führt ins schöne Glemmtal im Salzburgerland (drei Autostunden aus München).

Luxus in wunderbarer Lage: das Vier-Sterne-Superior-Hotel Unterschwarzachhof in Saalbach-Hinterglemm. © Günter Standl

Eigener Bauernhof, Käserei und Reitstall inklusive

Dort liegt auf 1000 Metern Höhe in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm der familiengeführte von Jacky und Toni Hasenauer in schöner Alleinlage. Was das Vier-Sterne-Superior-Haus sehr besonders macht: Das Wellnesshotel mit nur 37 stilvollen Wohlfühlzimmern bietet nicht nur ein mit Pool. Sondern auch einen edlen Reitstall und einen eigenen Bauernhof mit Käserei, der auf 1300 Metern Höhe in einem Almgebiet am Zwölferkogel steht. Die Produkte aus der eigenen Landwirtschaft wie Heu-Milch von den Pinzgauer Kühen, Butter und Käse, Eier von frei laufenden Hühnern und hochwertiges Fleisch aus dem eigenen Rinderzuchtbetrieb kommen auch im Restaurant auf den Tisch.

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Im Tal, gleich vor dem Hotel, steht auch ein Minibauernhof. Dort dürfen Kinder Ponys und Alpakas striegeln, Katzen und Meerschweinchen streicheln und Ziegen und Schafe füttern.

Was für ein Alpenpanorama: ein Wanderweg bei Saalbach in den Salzburger Bergen. © Unterschwarzachhof

Panoramawege und Almhütten vor der Haustür

Im Sommer bieten sich vor der Tür viele Freizeitmöglichkeiten für Aktivurlauber. Besonders schön ist eine Wanderung oder Biketour auf dem Panoramaweg am Kohlmais – eine familienfreundliche Strecke mit gemütlichen Almhütten und herrlichen Aussichten auf die Pinzgauer Grasberge.