Zwei Nächte zu zweit im Südtiroler Vier-Sterne-Superior Naturhotel Lüsnerhof gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte für zwei Personen in einer "Natursuite" des Naturhotels Lüsnerhof inklusive Dreiviertelpension.

Das Naturhotel Lüsnerhof liegt auf 1100 Metern Höhe über dem Südtiroler Dorf Lüsen. Auch ein Naturbadeteich und ein Badehaus gehören dazu.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte für zwei Personen in einer „Natursuite“ des Naturhotels Lüsnerhof inklusive Dreiviertelpension (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr in der Nebensaison. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Knapp 20 Minuten fährt man vom Südtiroler Brixen noch Richtung Osten in die Berge hinein, dann erreicht man den Ort Lüsen auf der sonnigen Alpensüdseite. Hoch über dem Dorf, auf 1100 Metern Höhe, steht es dann: das Vier-Sterne-Superior . Drumherum: blühende Almwiesen, dichte Wälder – und ein Bilderbuch-Panoramablick auf das ursprüngliche Lüsental.

Die Wanderwege rund um den Lüsnerhof bieten tolle Ausblicke. © Hannes Niederkofler

Es ist ein Fleckchen Erde, auf dem man wirklich zur Ruhe kommen kann – und das Ziel unseres AZ-Reisegewinnspiels dieser Woche. Direkt vom Hotel aus führen Wanderwege in die . Rund um den Peitlerkofel, zum Beispiel, mit weitem Blick auf die Peitlerwiesen und die Felsenburg. Eine schöne Rad-Rundtour führt über Bergstraßen zur Kreuzwiesenalm, über Lüsen geht es zurück.

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Der Lüsnerhof ist nachhaltig mit viel Zirben- und Lärchenholz gebaut. Lehmwände und regionales Dolomitengestein schaffen eine wohlige Atmosphäre, in der Gäste leicht entschleunigen können. gelingt auch wunderbar im lichtdurchfluteten Badehaus, in der Ritualsauna mit offenem Holzfeuer, am kleinen Außenpool, an den Wellness-Stationen im Garten und am Naturbadeteich.

Zur Ruhe kommen und ins Weite schauen: So sieht die Yoga-Shala mit Panoramafenstern aus. © Upscale

Ein Highlight für Yoga-Liebhaber ist die mit Panoramafenstern. Hier finden Yoga, Meditationen, Atemarbeit und Achtsamkeitsrituale statt. Das Restaurant bietet pflanzenbasierte, mediterrane und biologische Küche. Auf der Maurerbergalm, die zum Lüsnerhof gehört, bereitet Gastgeber Franz Hinteregger bei Bergtouren mit den Gästen seinen Buchweizen-Kaiserschmarrn sogar persönlich zu.