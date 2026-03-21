Zwei Nächte zu zweit im Südtiroler Vier-Sterne-Superior Naturhotel Lüsnerhof gewinnen
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Knapp 20 Minuten fährt man vom Südtiroler Brixen noch Richtung Osten in die Berge hinein, dann erreicht man den Ort Lüsen auf der sonnigen Alpensüdseite. Hoch über dem Dorf, auf 1100 Metern Höhe, steht es dann: das Vier-Sterne-Superior Naturhotel Lüsnerhof. Drumherum: blühende Almwiesen, dichte Wälder – und ein Bilderbuch-Panoramablick auf das ursprüngliche Lüsental.
Es ist ein Fleckchen Erde, auf dem man wirklich zur Ruhe kommen kann – und das Ziel unseres AZ-Reisegewinnspiels dieser Woche. Direkt vom Hotel aus führen Wanderwege in die Dolomiten. Rund um den Peitlerkofel, zum Beispiel, mit weitem Blick auf die Peitlerwiesen und die Felsenburg. Eine schöne Rad-Rundtour führt über Bergstraßen zur Kreuzwiesenalm, über Lüsen geht es zurück.
Der Lüsnerhof ist nachhaltig mit viel Zirben- und Lärchenholz gebaut. Lehmwände und regionales Dolomitengestein schaffen eine wohlige Atmosphäre, in der Gäste leicht entschleunigen können. Entspannung gelingt auch wunderbar im lichtdurchfluteten Badehaus, in der Ritualsauna mit offenem Holzfeuer, am kleinen Außenpool, an den Wellness-Stationen im Garten und am Naturbadeteich.
Ein Highlight für Yoga-Liebhaber ist die Yoga-Shala mit Panoramafenstern. Hier finden Yoga, Meditationen, Atemarbeit und Achtsamkeitsrituale statt. Das Restaurant bietet pflanzenbasierte, mediterrane und biologische Küche. Auf der Maurerbergalm, die zum Lüsnerhof gehört, bereitet Gastgeber Franz Hinteregger bei Bergtouren mit den Gästen seinen Buchweizen-Kaiserschmarrn sogar persönlich zu.
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