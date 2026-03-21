AZ-Plus

Zwei Nächte zu zweit im Südtiroler Vier-Sterne-Superior Naturhotel Lüsnerhof gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte für zwei Personen in einer "Natursuite" des Naturhotels Lüsnerhof inklusive Dreiviertelpension.
iko |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Das Naturhotel Lüsnerhof liegt auf 1100 Metern Höhe über dem Südtiroler Dorf Lüsen. Auch ein Naturbadeteich und ein Badehaus gehören dazu.
Das Naturhotel Lüsnerhof liegt auf 1100 Metern Höhe über dem Südtiroler Dorf Lüsen. Auch ein Naturbadeteich und ein Badehaus gehören dazu. © Upscale

Hier mitmachen und gewinnen

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Naturhotel Lüsnerhof

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte für zwei Personen in einer „Natursuite“ des Naturhotels Lüsnerhof inklusive Dreiviertelpension (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr in der Nebensaison.
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 29.03., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Knapp 20 Minuten fährt man vom Südtiroler Brixen noch Richtung Osten in die Berge hinein, dann erreicht man den Ort Lüsen auf der sonnigen Alpensüdseite. Hoch über dem Dorf, auf 1100 Metern Höhe, steht es dann: das Vier-Sterne-Superior Naturhotel Lüsnerhof. Drumherum: blühende Almwiesen, dichte Wälder – und ein Bilderbuch-Panoramablick auf das ursprüngliche Lüsental.

Die Wanderwege rund um den Lüsnerhof bieten tolle Ausblicke.
Die Wanderwege rund um den Lüsnerhof bieten tolle Ausblicke. © Hannes Niederkofler

Es ist ein Fleckchen Erde, auf dem man wirklich zur Ruhe kommen kann – und das Ziel unseres AZ-Reisegewinnspiels dieser Woche. Direkt vom Hotel aus führen Wanderwege in die Dolomiten. Rund um den Peitlerkofel, zum Beispiel, mit weitem Blick auf die Peitlerwiesen und die Felsenburg. Eine schöne Rad-Rundtour führt über Bergstraßen zur Kreuzwiesenalm, über Lüsen geht es zurück.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der Lüsnerhof ist nachhaltig mit viel Zirben- und Lärchenholz gebaut. Lehmwände und regionales Dolomitengestein schaffen eine wohlige Atmosphäre, in der Gäste leicht entschleunigen können. Entspannung gelingt auch wunderbar im lichtdurchfluteten Badehaus, in der Ritualsauna mit offenem Holzfeuer, am kleinen Außenpool, an den Wellness-Stationen im Garten und am Naturbadeteich.

Zur Ruhe kommen und ins Weite schauen: So sieht die Yoga-Shala mit Panoramafenstern aus.
Zur Ruhe kommen und ins Weite schauen: So sieht die Yoga-Shala mit Panoramafenstern aus. © Upscale

Ein Highlight für Yoga-Liebhaber ist die Yoga-Shala mit Panoramafenstern. Hier finden Yoga, Meditationen, Atemarbeit und Achtsamkeitsrituale statt. Das Restaurant bietet pflanzenbasierte, mediterrane und biologische Küche. Auf der Maurerbergalm, die zum Lüsnerhof gehört, bereitet Gastgeber Franz Hinteregger bei Bergtouren mit den Gästen seinen Buchweizen-Kaiserschmarrn sogar persönlich zu.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.