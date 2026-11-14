Zwei Nächte zu zweit im Steigenberger Hotel & Spa in Krems gewinnen

Gewinnen Sie eine Luxus-Auszeit in der niederösterreichischen Wachau: zwei Nächte zu zweit im Steigenberger Hotel & Spa in Krems, das zu den "Selected Stays" gehört – inklusive Halbpension.

Das Steigenberger Hotel & Spa Krems liegt oberhalb des Orts in den Weinbergen.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer im Steigenberger Hotel & Spa in Krems – inklusive Halbpension und freier Nutzung des Wellnessbereichs (eigene Anreise). Der Gutschein ist drei Jahre gültig. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Sind Sie schon mal im Karikaturmuseum in Krems gewesen? Dort kann man sich mit der großen Manfred-Deix-Sammlung herrlich amüsieren und viele europäische Karikaturen seit 1900 sehen. Und wenn man schon mal da ist: Die niederösterreichische Wachau rund um Krems – ein wunderschönes Weinbaugebiet entlang der Donau – bietet vieles für vergnügliche Tage.

Ein Blick auf Krems in der Wachau in Niederösterreich mit seiner 1,6 Kilometer langen Kunstmeile. © Andreas-Hofer-Photography.at

Man kann auf der Donau mit einem Ausflugsschiff Richtung Stift Melk fahren, an Weinbergen und Burgen vorbei. Auf dem Donauradweg nach Spitz radeln. Ein Stück auf dem Weitwanderweg wandern. Oder das Stift Göttweig besuchen mit seinen barocken Prunkräumen, der Kaiserstiege und dem Panoramablick übers Donautal.

Wellness und Genuss mit Blick auf die Wachau

Gefällt Ihnen alles? Dann machen Sie bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit. Mit etwas Glück können Sie dann auch stilvoll wohnen und essen – und zwar im . Das liegt oberhalb des historischen Ortskerns mitten in den Weinbergen und gehört zu den " ", einer Auswahl außergewöhnlicher Unterkünfte in Niederösterreich.

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173 elegante Zimmer und Suiten und einen weiten Blick über die Wachau und das Donautal bietet das Haus, zu dem auch ein luxuriöser Wellnessbereich gehört. Auf 3000 Quadratmetern finden sich ein Innen- und Außenpool, Saunen, Ruhebereiche und Behandlungsräume.

Zum Wellnessbereich gehört auch dieser Außenpool. © Steigenberger

Dass man bei Steigenberger auch vorzüglich isst, versteht sich. Die Küche bietet regionale Spezialitäten und feine Rieslinge und Veltliner aus der Wachau.