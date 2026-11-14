Zwei Nächte zu zweit im Steigenberger Hotel & Spa in Krems gewinnen
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Sind Sie schon mal im Karikaturmuseum in Krems gewesen? Dort kann man sich mit der großen Manfred-Deix-Sammlung herrlich amüsieren und viele europäische Karikaturen seit 1900 sehen. Und wenn man schon mal da ist: Die niederösterreichische Wachau rund um Krems – ein wunderschönes Weinbaugebiet entlang der Donau – bietet vieles für vergnügliche Tage.
Man kann auf der Donau mit einem Ausflugsschiff Richtung Stift Melk fahren, an Weinbergen und Burgen vorbei. Auf dem Donauradweg nach Spitz radeln. Ein Stück auf dem Weitwanderweg wandern. Oder das Stift Göttweig besuchen mit seinen barocken Prunkräumen, der Kaiserstiege und dem Panoramablick übers Donautal.
Wellness und Genuss mit Blick auf die Wachau
Gefällt Ihnen alles? Dann machen Sie bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit. Mit etwas Glück können Sie dann auch stilvoll wohnen und essen – und zwar im Steigenberger Hotel & Spa Krems. Das liegt oberhalb des historischen Ortskerns mitten in den Weinbergen und gehört zu den "Selected Stays", einer Auswahl außergewöhnlicher Unterkünfte in Niederösterreich.
173 elegante Zimmer und Suiten und einen weiten Blick über die Wachau und das Donautal bietet das Haus, zu dem auch ein luxuriöser Wellnessbereich gehört. Auf 3000 Quadratmetern finden sich ein Innen- und Außenpool, Saunen, Ruhebereiche und Behandlungsräume.
Dass man bei Steigenberger auch vorzüglich isst, versteht sich. Die Küche bietet regionale Spezialitäten und feine Rieslinge und Veltliner aus der Wachau.
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