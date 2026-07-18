Zwei Nächte zu zweit im Relais & Châteaux Hotel Singer in Tirol gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Ein sonniges Alpenplateau, angenehme Temperaturen auch im Hochsommer und die Zugspitze ganz nah. Das Tiroler Dorf Berwang (1336 Meter), der höchstgelegene Ort der Ferienregion Tiroler Zugspitz Arena, ist ein beschaulicher Basisort, um Wellnessurlaub zu machen, oder in Wanderungen und Mountainbiketouren zu starten. Und aus München mit dem Auto (zwei Stunden) oder dem Zug einfach zu erreichen.
Auszeit zwischen Gipfeln und Gourmetküche
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins schönste Haus im Ort: ins Vier-Sterne-Superior-Hotel Singer (62 Zimmer, die meisten mit Balkon oder Terrasse), das Florian und Christina Singer in dritter Generation führen, auch Seniorchefin Gerti macht täglich ihre Runde durchs Haus. Es gehört zur Vereinigung "Relais & Château", die Top-Komfort und exzellente Küche garantiert.
Ein eineinhalb Fußballfelder großer Garten umgibt das Hotel, mit Sonnenliegen, Sitzgruppen und Barfußpfad. Im beheizten Außenpool kann man seine Bahnen mit Blick auf die Gipfel von Hönig, Roter Stein und Thaneller ziehen. Auch ein Spa mit Innenpool, Hamam, Sauna, Dampfbad, Gym und Pflegeprodukten von Caudalie und Alpienne gehört dazu. Wanderwege und Bikerouten beginnen vor der Tür (genau wie Skipisten im Winter). Die Sonnalmbergbahn ist nebenan, Golfplätze und Badeseen liegen ganz nah.
Das Restaurant 1928 (mit gut gefülltem Weinkeller) ist das Herzstück im Singer: Hier serviert Küchenchef Tomas Kunath mit seinem Team ein Fünf-Gänge-Dinner aus Tiroler und internationalen Spezialitäten. Den Abend kann man an der Bar mit Kamin-Lounge ausklingen lassen.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen