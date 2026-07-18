Zwei Nächte zu zweit im Relais & Châteaux Hotel Singer in Tirol gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im exklusiven Relais & Châteaux Hotel Singer in Berwang – inklusive Verwöhn-Halbpension.

Schillernder Pool mit Bergblick, schön, oder? So sieht es im Relais & Châteaux Hotel Singer im Tiroler Berwang aus.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Deluxe Doppelzimmer mit Halbpension des Hotels Singer in Tirol (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr (außer Weihnachten, Silvester und Fasching). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Ein sonniges Alpenplateau, angenehme Temperaturen auch im Hochsommer und die Zugspitze ganz nah. Das Tiroler Dorf Berwang (1336 Meter), der höchstgelegene Ort der Ferienregion Tiroler Zugspitz Arena, ist ein beschaulicher Basisort, um Wellnessurlaub zu machen, oder in Wanderungen und Mountainbiketouren zu starten. Und aus München mit dem Auto (zwei Stunden) oder dem Zug einfach zu erreichen.

Das Traditionshaus Singer mit seinen charmanten Blumenbalkonen an der Sonnalmbergbahn. © Michael Huber

Auszeit zwischen Gipfeln und Gourmetküche

Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins schönste Haus im Ort: ins (62 Zimmer, die meisten mit Balkon oder Terrasse), das Florian und Christina Singer in dritter Generation führen, auch Seniorchefin Gerti macht täglich ihre Runde durchs Haus. Es gehört zur Vereinigung "Relais & Château", die Top-Komfort und exzellente Küche garantiert.

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Ein eineinhalb Fußballfelder großer Garten umgibt das Hotel, mit Sonnenliegen, Sitzgruppen und Barfußpfad. Im beheizten Außenpool kann man seine Bahnen mit Blick auf die Gipfel von Hönig, Roter Stein und Thaneller ziehen. Auch ein mit Innenpool, Hamam, Sauna, Dampfbad, Gym und Pflegeprodukten von Caudalie und Alpienne gehört dazu. Wanderwege und Bikerouten beginnen vor der Tür (genau wie Skipisten im Winter). Die Sonnalmbergbahn ist nebenan, Golfplätze und Badeseen liegen ganz nah.

Im weiten Hotelgarten finden sich viele Plätze zum Erholen. © Michael Huber

Das (mit gut gefülltem Weinkeller) ist das Herzstück im Singer: Hier serviert Küchenchef Tomas Kunath mit seinem Team ein Fünf-Gänge-Dinner aus Tiroler und internationalen Spezialitäten. Den Abend kann man an der Bar mit Kamin-Lounge ausklingen lassen.