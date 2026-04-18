AZ-Plus

Zwei Nächte zu zweit im Parkhotel am Soier See an der Radroute "Land der Moore" gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit in der Parkhotelsuite mit Verwöhnpension, Wellnessbereich und allen Inklusivleistungen.
iko |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Herrliche Radtouren führen im Pfaffenwinkel durchs "Land der Moore" – wie hier rund ums Wiesfilz am Kaltenbrunner See.
Tobias Köhler 4 Herrliche Radtouren führen im Pfaffenwinkel durchs "Land der Moore" – wie hier rund ums Wiesfilz am Kaltenbrunner See.
Das Parkhotel am Soier See – hier eine Suite – liegt an der Radstrecke "Land der Moore".
Niederkofler 4 Das Parkhotel am Soier See – hier eine Suite – liegt an der Radstrecke "Land der Moore".
Das Moor lässt sich auch barfuß erleben, wie im Moortretbecken.
T. Köhler 4 Das Moor lässt sich auch barfuß erleben, wie im Moortretbecken.
Entspanntes Radeln durch Moorlandschaften in der Zugspitz Region.
T. Köhler 4 Entspanntes Radeln durch Moorlandschaften in der Zugspitz Region.

Hier mitmachen und gewinnen 

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Parkhotel am Soier See

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit in der Parkhotelsuite mit Verwöhnpension, Wellnessbereich und allen Inklusivleistungen (eigene Anreise). Der Gutschein gilt bis 31. März 2027.
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 26.04., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die Gegend zwischen Peiting, Lech und Ammertal zählt zu den schönsten Zauberlandschaften des bayerischen Alpenvorlands. Eiszeitgletscher haben neben vielen kleinen Seen Hunderte großer Moorgebiete geformt, wie das Murnauer Moos und die kleinen "Filzen" – heute ein wertvoller Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Die Moore sind ein bedeutender Kohlenstoffspeicher und wichtig für den Klimaschutz. Und das Moor kann noch viel mehr: In Bad Bayersoien und Bad Kohlgrub wird es als natürliches Heilmittel eingesetzt.

Das Parkhotel am Soier See – hier eine Suite – liegt an der Radstrecke "Land der Moore".
Das Parkhotel am Soier See – hier eine Suite – liegt an der Radstrecke "Land der Moore". © Niederkofler

Mit dem Fahrrad lässt sich diese Natur zwischen Pfaffenwinkel, Ammergauer Alpen und Blauem Land in der Zugspitz Region besonders schön erleben – etwa auf den Themenrouten "Land der Moore" (ein von der EU gefördertes "Leader"-Projekt).

Entspanntes Radeln durch Moorlandschaften in der Zugspitz Region.
Entspanntes Radeln durch Moorlandschaften in der Zugspitz Region. © T. Köhler

Sechs Tagestouren steuern die Moorlandschaften zwischen Wieskirche, Peiting, Murnau und Benediktbeuern an. Die Strecken (17 bis 90 Kilometer) reichen von familienfreundlichen bis zu sportlichen Runden. Man kann die Moore auf ausgewiesenen Pfaden auch zu Fuß erkunden. Die Routen lassen sich gut miteinander kombinieren – etwa zu einer mehrtägigen Radreise durch das "Land der Moore".

Das Moor lässt sich auch barfuß erleben, wie im Moortretbecken.
Das Moor lässt sich auch barfuß erleben, wie im Moortretbecken. © T. Köhler

Sie möchten das gerne selbst erleben? Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins Parkhotel am Soier See (mit Wellnessbereich, Fahrradverleih und Aktivprogramm von QiGong bis Nordic Walking). Es liegt perfekt, wenn man die Etappe "Zwischen Soier See und Staffelsee" radeln will. Sie führt von Bad Bayersoien zum Murnauer Moos, nach Murnau und zum Staffelsee (45 Kilometer, 270 Höhenmeter).

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.