Zwei Nächte zu zweit im Parkhotel am Soier See an der Radroute "Land der Moore" gewinnen
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Die Gegend zwischen Peiting, Lech und Ammertal zählt zu den schönsten Zauberlandschaften des bayerischen Alpenvorlands. Eiszeitgletscher haben neben vielen kleinen Seen Hunderte großer Moorgebiete geformt, wie das Murnauer Moos und die kleinen "Filzen" – heute ein wertvoller Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Die Moore sind ein bedeutender Kohlenstoffspeicher und wichtig für den Klimaschutz. Und das Moor kann noch viel mehr: In Bad Bayersoien und Bad Kohlgrub wird es als natürliches Heilmittel eingesetzt.
Mit dem Fahrrad lässt sich diese Natur zwischen Pfaffenwinkel, Ammergauer Alpen und Blauem Land in der Zugspitz Region besonders schön erleben – etwa auf den Themenrouten "Land der Moore" (ein von der EU gefördertes "Leader"-Projekt).
Sechs Tagestouren steuern die Moorlandschaften zwischen Wieskirche, Peiting, Murnau und Benediktbeuern an. Die Strecken (17 bis 90 Kilometer) reichen von familienfreundlichen bis zu sportlichen Runden. Man kann die Moore auf ausgewiesenen Pfaden auch zu Fuß erkunden. Die Routen lassen sich gut miteinander kombinieren – etwa zu einer mehrtägigen Radreise durch das "Land der Moore".
Sie möchten das gerne selbst erleben? Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins Parkhotel am Soier See (mit Wellnessbereich, Fahrradverleih und Aktivprogramm von QiGong bis Nordic Walking). Es liegt perfekt, wenn man die Etappe "Zwischen Soier See und Staffelsee" radeln will. Sie führt von Bad Bayersoien zum Murnauer Moos, nach Murnau und zum Staffelsee (45 Kilometer, 270 Höhenmeter).
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