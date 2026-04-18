Zwei Nächte zu zweit im Parkhotel am Soier See an der Radroute "Land der Moore" gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit in der Parkhotelsuite mit Verwöhnpension, Wellnessbereich und allen Inklusivleistungen.

Das Moor lässt sich auch barfuß erleben, wie im Moortretbecken.

T. Köhler 4 Das Moor lässt sich auch barfuß erleben, wie im Moortretbecken.

Das Parkhotel am Soier See – hier eine Suite – liegt an der Radstrecke "Land der Moore".

Niederkofler 4 Das Parkhotel am Soier See – hier eine Suite – liegt an der Radstrecke "Land der Moore".

Herrliche Radtouren führen im Pfaffenwinkel durchs "Land der Moore" – wie hier rund ums Wiesfilz am Kaltenbrunner See.

Tobias Köhler 4 Herrliche Radtouren führen im Pfaffenwinkel durchs "Land der Moore" – wie hier rund ums Wiesfilz am Kaltenbrunner See.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit in der Parkhotelsuite mit Verwöhnpension, Wellnessbereich und allen Inklusivleistungen (eigene Anreise). Der Gutschein gilt bis 31. März 2027. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 26.04., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die Gegend zwischen Peiting, Lech und Ammertal zählt zu den schönsten Zauberlandschaften des bayerischen Alpenvorlands. Eiszeitgletscher haben neben vielen kleinen Seen Hunderte großer Moorgebiete geformt, wie das Murnauer Moos und die kleinen "Filzen" – heute ein wertvoller Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Die Moore sind ein bedeutender Kohlenstoffspeicher und wichtig für den Klimaschutz. Und das Moor kann noch viel mehr: In Bad Bayersoien und Bad Kohlgrub wird es als natürliches Heilmittel eingesetzt.

Das Parkhotel am Soier See – hier eine Suite – liegt an der Radstrecke "Land der Moore". © Niederkofler

Mit dem Fahrrad lässt sich diese Natur zwischen , Ammergauer Alpen und Blauem Land in der besonders schön erleben – etwa auf den Themenrouten "Land der Moore" (ein von der EU gefördertes "Leader"-Projekt).

Entspanntes Radeln durch Moorlandschaften in der Zugspitz Region. © T. Köhler

Sechs Tagestouren steuern die Moorlandschaften zwischen Wieskirche, Peiting, Murnau und Benediktbeuern an. Die Strecken (17 bis 90 Kilometer) reichen von familienfreundlichen bis zu sportlichen Runden. Man kann die Moore auf ausgewiesenen Pfaden auch zu Fuß erkunden. Die Routen lassen sich gut miteinander kombinieren – etwa zu einer mehrtägigen Radreise durch das "Land der Moore".

Das Moor lässt sich auch barfuß erleben, wie im Moortretbecken. © T. Köhler

Sie möchten das gerne selbst erleben? Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins (mit Wellnessbereich, Fahrradverleih und Aktivprogramm von QiGong bis Nordic Walking). Es liegt perfekt, wenn man die Etappe "Zwischen Soier See und Staffelsee" radeln will. Sie führt von Bad Bayersoien zum Murnauer Moos, nach Murnau und zum Staffelsee (45 Kilometer, 270 Höhenmeter).