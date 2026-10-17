Zwei Nächte zu zweit im Niedermair Nature Retreat bei Meran gewinnen
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Haben Sie Sehnsucht nach den Südtiroler Bergen, viel Ruhe, Entspannung, Natur, Wellness und weiten Aussichten über das wunderbare Etschtal? Dann dürfte Ihnen unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche gefallen.
Es führt nach Partschins am Sonnenberg oberhalb von Meran. Dort liegt auf rund 750 Metern Höhe das Niedermair Nature Retreat – ein familiengeführtes Boutiquehotel für Aktivurlauber und Ruhesuchende, die leisen Luxus lieben und klare Architektur und echte Nähe zur Natur schätzen. Das Haus ist umgeben von Weinbergen, man schaut weit übers Etschtal in die Berge hinein – bis zum Ifinger und zum Vigiljoch.
Viel Licht, heimische Hölzer, warme Oberflächen und harmonische Farben prägen die 32 Zimmer und Suiten, die alle über Panoramabalkone verfügen. Besonders luxuriös urlaubt man in der Nature Sky Suite mit eigenem Whirlpool und zwei privaten Terrassen, auf denen man den Morgenkaffee und auch den Sundowner am Abend ganz in Ruhe genießen kann.
Tiefenentspannen können Gäste auch im Spa-Bereich mit einem Infinity-Außenpool, Innenpool, Sole-Whirlpool, Saunen, Behandlungsräumen und Relaxzonen drinnen und im Garten.
Kulinarisch orientiert sich das Retreat an den Jahreszeiten und regionalen Produkten. Die alpin-mediterrane Küche ist saisonal und schnörkellos. Dazu passt der hauseigene Bio-Wein.
Sie haben auch Lust auf Wanderungen oder Radtouren? Das Niedermair Nature Retreat ist ein idealer Ausgangspunkt für alle Arten von Outdooraktivitäten. Und falls Sie durch Meran flanieren möchten - die Altstadtgassen sind in 15 Minuten mit dem Auto zu erreichen.
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