Gewinnen Sie zwei Nächte für zwei Personen im Naturresort Puradies – in einer Deluxe-Suite mit "Naturkulinarik"-Verwöhnpension und Zugang zum Heaven Spa im Salzburger Pinzgau.

Das Naturresort Puradies mit seinem Heaven Spa im Leoganger Winter, umgeben von 30 Hektar Privatgrund.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Übernachtungen für zwei Personen in einer Deluxe-Suite des Naturresorts Puradies in Leogang – inklusive "Naturkulinarik"-Halbpension und Zugang zum Heaven Spa (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr (außer Weihnachts-/Faschingsferien und August). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 04.12., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Vom Hotel auf die Piste und nach dem Skivergnügen in den beheizten Pool – klingt herrlich, oder? Stellen Sie sich das jetzt bitte noch vor der fantastischen Kulisse der Leoganger Steinberge vor, die im Salzburger Pinzgau über Leogang aufragen. Denn genau dahin führt unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Auf rund 900 Metern Höhe liegt dort auf einem autofreien Sonnenplateau das der Familie Madreiter – mit wunderbarem Blick über die Steinberge. Man wohnt in 76 Zimmern und Suiten mit Hölzern aus den eigenen Wäldern – oder auch in 14 luxuriösen Chalets mit Küche, Kachelofen und Privatsauna.

Direkt auf die Piste und danach ins Wellnessparadies

Für könnte die Lage kaum besser sein. Eine eigene Zubringerpiste führt vom Hotel zur Talstation der Steinbergbahn. Von dort geht es hinein in den "Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn" mit 270 Pistenkilometern und 70 Liften.

Im (1500 qm) kann nach dem Tag im Schnee im Infinitypool, in den Panorama-Ruheräumen und im dreistöckigen Saunahaus nur für Erwachsene (ab 16) entspannen. Für Familien gibt es eine eigene Wasserwelt.

In der Sauna entspannt man mit Panoramablick in die Natur rund ums Puradies. © Andreas Weiss

Kulinarisch hat das Vier-Sterne-Superior-Hotel ebenfalls viel zu bieten: Das Gourmetrestaurant " " hat die Feinschmeckerbibel Gault & Millau mit zwei Hauben ausgezeichnet. Im Hauptrestaurant stammen viele Produkte vom Bauernhof der Gastgeberfamilie.

Ein Tapas-Erlebnis im Gourmetrestaurant "Ess:enz". © Katja Aigner

Diesen Winter hat das Puradies außerdem Grund zu feiern, denn es wird zehn Jahre alt. Am 16./17. Dezember startet es deshalb mit einem hoteleigenen Weihnachtsmarkt ins Jubiläumsjahr.