Zwei Nächte zu zweit im Naturresort Puradies in Leogang gewinnen
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Vom Hotel auf die Piste und nach dem Skivergnügen in den beheizten Pool – klingt herrlich, oder? Stellen Sie sich das jetzt bitte noch vor der fantastischen Kulisse der Leoganger Steinberge vor, die im Salzburger Pinzgau über Leogang aufragen. Denn genau dahin führt unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche.
Auf rund 900 Metern Höhe liegt dort auf einem autofreien Sonnenplateau das Naturresort Puradies der Familie Madreiter – mit wunderbarem Blick über die Steinberge. Man wohnt in 76 Zimmern und Suiten mit Hölzern aus den eigenen Wäldern – oder auch in 14 luxuriösen Chalets mit Küche, Kachelofen und Privatsauna.
Direkt auf die Piste und danach ins Wellnessparadies
Für Skifahrer könnte die Lage kaum besser sein. Eine eigene Zubringerpiste führt vom Hotel zur Talstation der Steinbergbahn. Von dort geht es hinein in den "Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn" mit 270 Pistenkilometern und 70 Liften.
Im Heaven Spa (1500 qm) kann nach dem Tag im Schnee im Infinitypool, in den Panorama-Ruheräumen und im dreistöckigen Saunahaus nur für Erwachsene (ab 16) entspannen. Für Familien gibt es eine eigene Wasserwelt.
Kulinarisch hat das Vier-Sterne-Superior-Hotel ebenfalls viel zu bieten: Das Gourmetrestaurant "Ess:enz" hat die Feinschmeckerbibel Gault & Millau mit zwei Hauben ausgezeichnet. Im Hauptrestaurant stammen viele Produkte vom Bauernhof der Gastgeberfamilie.
Diesen Winter hat das Puradies außerdem Grund zu feiern, denn es wird zehn Jahre alt. Am 16./17. Dezember startet es deshalb mit einem hoteleigenen Weihnachtsmarkt ins Jubiläumsjahr.
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