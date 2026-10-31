Zwei Nächte zu zweit im Mörwald Gutshof Hotel in Niederösterreich gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte für zwei Personen im Mörwald Gutshof Hotel in der Weinregion Wagram, mit Gourmetfrühstück und Dinner beim Spitzenkoch.

Die Dachterrasse im Mörwald Gutshof Hotel, das mitten in einer Weinlandschaft liegt.

andsocial.at 4 Die Dachterrasse im Mörwald Gutshof Hotel, das mitten in einer Weinlandschaft liegt.

Das Mörwald Gutshof Hotel in Feuersbrunn gehört zu den exklusiven "Selected Stays".

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Wir verlosen zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Gourmetfrühstück und zwei Drei-Gänge-Dinner im Restaurant "Zur Traube" (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr (nach Verfügbarkeit, außer Feiertage und Grafenegger Konzerttage). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Sind Sie ein Fan von Grünem oder Rotem Veltliner? Und würden gern mal ein paar Tage im schönen verbringen? Die Landschaft rund um Wien mit ihren sanften Weinbergen, Flusstälern und prächtigen Stiften und Schlössern hat einen großen Zauber.

Das Mörwald Gutshof Hotel in Feuersbrunn gehört zu den exklusiven "Selected Stays". © andsocial.at

Unser Reisegewinnspiel dieser Woche führt an den Wagram nördlich der Donau – eins der acht Weinbaugebiete mit vielen kleinen Winzerorten, Weingärten und Rad- und Wanderwegen mit Bilderbuch-Aussichten auf die Weinlandschaft.

Blick in ein Zimmer im Mörwald Gutshof Hotel. © andsocial.at

Wohnen und genießen im Mörwald Gutshof

Im Ortskern des Weindorfs Feuersbrunn liegt der (23 Zimmer und Suiten), das zu den "Selected Stays" gehört, einer Auswahl außergewöhnlicher Unterkünfte in Niederösterreich. In der Küche zaubert Spitzenkoch Toni Mörwald. Im gegenüberliegenden Hotel am Wagram können Gäste sich im Wagram Spa (mit beheiztem Außenpool, Sauna, Dampfbad und Massagen) entspannen und verwöhnen lassen.

Die Dachterrasse im Mörwald Gutshof Hotel, das mitten in einer Weinlandschaft liegt. © andsocial.at

Kellergasse, Weinwanderung, Schlösser

Die Region rund ums Haus zu erkunden, lohnt sich. Bei geführten Spaziertouren, etwa durch die historische Kellergasse des Dorfs, lernt man viel über die Geschichte der Weinkultur. Eine 12,5 Kilometer lange Weinwanderung führt durch Weingärten und Lösshohlwege. Bei Winzerbesuchen kann man Wein verkosten. Ebenfalls schön: ein Besuch im Schloss Grafenegg, wo regelmäßig Kulturprogramm und Konzerte stattfinden. Oder auf Schloss Gobelsburg im Kamptal, das für seine Grünen Veltliner und Rieslinge bekannt ist.