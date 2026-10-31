Zwei Nächte zu zweit im Mörwald Gutshof Hotel in Niederösterreich gewinnen
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Sind Sie ein Fan von Grünem oder Rotem Veltliner? Und würden gern mal ein paar Tage im schönen Niederösterreich verbringen? Die Landschaft rund um Wien mit ihren sanften Weinbergen, Flusstälern und prächtigen Stiften und Schlössern hat einen großen Zauber.
Unser Reisegewinnspiel dieser Woche führt an den Wagram nördlich der Donau – eins der acht Weinbaugebiete Niederösterreichs mit vielen kleinen Winzerorten, Weingärten und Rad- und Wanderwegen mit Bilderbuch-Aussichten auf die Weinlandschaft.
Wohnen und genießen im Mörwald Gutshof
Im Ortskern des Weindorfs Feuersbrunn liegt der Mörwald Gutshof (23 Zimmer und Suiten), das zu den "Selected Stays" gehört, einer Auswahl außergewöhnlicher Unterkünfte in Niederösterreich. In der Küche zaubert Spitzenkoch Toni Mörwald. Im gegenüberliegenden Hotel am Wagram können Gäste sich im Wagram Spa (mit beheiztem Außenpool, Sauna, Dampfbad und Massagen) entspannen und verwöhnen lassen.
Kellergasse, Weinwanderung, Schlösser
Die Region rund ums Haus zu erkunden, lohnt sich. Bei geführten Spaziertouren, etwa durch die historische Kellergasse des Dorfs, lernt man viel über die Geschichte der Weinkultur. Eine 12,5 Kilometer lange Weinwanderung führt durch Weingärten und Lösshohlwege. Bei Winzerbesuchen kann man Wein verkosten. Ebenfalls schön: ein Besuch im Schloss Grafenegg, wo regelmäßig Kulturprogramm und Konzerte stattfinden. Oder auf Schloss Gobelsburg im Kamptal, das für seine Grünen Veltliner und Rieslinge bekannt ist.
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