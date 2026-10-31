AZ-Plus
Gewinnspiel

Zwei Nächte zu zweit im Mörwald Gutshof Hotel in Niederösterreich gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte für zwei Personen im Mörwald Gutshof Hotel in der Weinregion Wagram, mit Gourmetfrühstück und Dinner beim Spitzenkoch.
iko |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Zauberhafte Weinlandschaft: das Dorf Feuersbrunn am Wagram – eins der acht Weinbaugebiete Niederösterreichs.
Robert Herbst 4 Zauberhafte Weinlandschaft: das Dorf Feuersbrunn am Wagram – eins der acht Weinbaugebiete Niederösterreichs.
Das Mörwald Gutshof Hotel in Feuersbrunn gehört zu den exklusiven "Selected Stays".
andsocial.at 4 Das Mörwald Gutshof Hotel in Feuersbrunn gehört zu den exklusiven "Selected Stays".
Blick in ein Zimmer im Mörwald Gutshof Hotel.  
andsocial.at 4 Blick in ein Zimmer im Mörwald Gutshof Hotel.  
Die Dachterrasse im Mörwald Gutshof Hotel, das mitten in einer Weinlandschaft liegt.
andsocial.at 4 Die Dachterrasse im Mörwald Gutshof Hotel, das mitten in einer Weinlandschaft liegt.

Hier mitmachen und gewinnen

AZ-Vorteilswelt Logo Reisegewinnspiel: Mörwald Gutshof Hotel

Wir verlosen zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Gourmetfrühstück und zwei Drei-Gänge-Dinner im Restaurant "Zur Traube" (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr (nach Verfügbarkeit, außer Feiertage und Grafenegger Konzerttage). 
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 08.11., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Sind Sie ein Fan von Grünem oder Rotem Veltliner? Und würden gern mal ein paar Tage im schönen Niederösterreich verbringen? Die Landschaft rund um Wien mit ihren sanften Weinbergen, Flusstälern und prächtigen Stiften und Schlössern hat einen großen Zauber.

Das Mörwald Gutshof Hotel in Feuersbrunn gehört zu den exklusiven "Selected Stays".
Das Mörwald Gutshof Hotel in Feuersbrunn gehört zu den exklusiven "Selected Stays". © andsocial.at

Unser Reisegewinnspiel dieser Woche führt an den Wagram nördlich der Donau – eins der acht Weinbaugebiete Niederösterreichs mit vielen kleinen Winzerorten, Weingärten und Rad- und Wanderwegen mit Bilderbuch-Aussichten auf die Weinlandschaft.

Blick in ein Zimmer im Mörwald Gutshof Hotel.  
Blick in ein Zimmer im Mörwald Gutshof Hotel.   © andsocial.at

Wohnen und genießen im Mörwald Gutshof

Im Ortskern des Weindorfs Feuersbrunn liegt der Mörwald Gutshof (23 Zimmer und Suiten), das zu den "Selected Stays" gehört, einer Auswahl außergewöhnlicher Unterkünfte in Niederösterreich. In der Küche zaubert Spitzenkoch Toni Mörwald. Im gegenüberliegenden Hotel am Wagram können Gäste sich im Wagram Spa (mit beheiztem Außenpool, Sauna, Dampfbad und Massagen) entspannen und verwöhnen lassen.

Die Dachterrasse im Mörwald Gutshof Hotel, das mitten in einer Weinlandschaft liegt.
Die Dachterrasse im Mörwald Gutshof Hotel, das mitten in einer Weinlandschaft liegt. © andsocial.at

Kellergasse, Weinwanderung, Schlösser

Die Region rund ums Haus zu erkunden, lohnt sich. Bei geführten Spaziertouren, etwa durch die historische Kellergasse des Dorfs, lernt man viel über die Geschichte der Weinkultur. Eine 12,5 Kilometer lange Weinwanderung führt durch Weingärten und Lösshohlwege. Bei Winzerbesuchen kann man Wein verkosten. Ebenfalls schön: ein Besuch im Schloss Grafenegg, wo regelmäßig Kulturprogramm und Konzerte stattfinden. Oder auf Schloss Gobelsburg im Kamptal, das für seine Grünen Veltliner und Rieslinge bekannt ist.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.