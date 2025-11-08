Zwei Nächte zu zweit im Kempinski Hotel Das Tirol bei Kitzbühel gewinnen

Gewinnen Sie zwei unvergessliche Nächte zu zweit in einer Junior-Suite - inklusive Frühstück und freiem Zugang zum Wellnessbereich.

Das eindrucksvolle Kempinski Hotel Das Tirol liegt idyllisch in den Kitzbüheler Alpen.

Gewinnen Sie zwei unvergessliche Nächte zu zweit in einer Junior-Suite - inklusive Frühstück und freiem Zugang zum Wellnessbereich. Gültig bis zum 30. Juni 2026, außerhalb der Hochsaison.

Langlaufen, Skifahren, Fackelwandern, Kutschfahrten, danach im warmen Pool abtauchen und vorzüglich schlemmen: Haben Sie schon Lust auf Winterspaß – und das nur zwei Autostunden von München entfernt mit exklusivem Weihnachts-und Silvesterprogramm? Dann wird Ihnen unser AZ-Reisegewinnspiel in dieser Woche Freude machen.

Direkt vom Kempinski Hotel "Das Tirol" auf die Piste – schön gelegen und ideal für Wintersportler. © Kempinski Hotel Das Tirol

Es führt ins feine in Jochberg (gleich hinter Kitzbühel) – ein Fünf-Sterne-Superior – Haus, das für Schneefans kaum optimaler liegen kann. Hinter dem Hotel liegt der Einstieg zu den 170 Pistenkilometern der Kitzbüheler Alpen. Mit der Wagstättbahn, einer beheizten Zehner-Gondel, geht es entspannt den Berg hoch. Carven, Snowboarden, Eislaufen, Rodeln, Langlaufen und sogar Eisklettern,

Wellness mit Alpenblick

Das selbst ist stylisch, modern, gemütlich und individuell. Im (3600 Quadratmeter) können die Gäste in Saunen und Dampfbädern mit Lava, Salzstein und heimischen Hölzern relaxen. Es gibt einen Innenpool, 20-Meter-Bahnen im Outdoorbecken, Private-Spa-Suiten sowie Wohlgefühl- und Beautybehandlungen.

In der Adventszeit wird das Hotel festlich geschmückt, die Gäste können weihnachtlichen Afternoon-Tea genießen, wahlweise auch Champagner – und einen gemütlichen Fondue-Abend.

In der Adventszeit verwandelt sich "Das Tirol" Kempinski Hotel in ein Paradies für alle Weihnachtsliebhaber. © Kempinski Hotel Das Tirol

Zu den Festtagen stellt das Küchenteam im Restaurant Steinberg besondere Fünf-Gänge-Menüs zusammen: von Amuse-Bouche über Ente und rosa Hirschrücken mit Trüffel-Pastinake bis zum fruchtig-nussigen Lebkuchen mit Macadamianüssen. Silvester feiert Das Tirol mit einer Gala, Dine-Around, Livemusik und Shows.