Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im exklusiven Vinum Hotel Matill in Latsch – Halbpension inklusive.

Das Vinum Hotel Matill im Südtiroler Latsch ist umgeben von Obstgärten und der Ortlergruppe.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer des exklusiven Vinum Hotels Matill in Latsch nahe Meran - Halbpension inklusive (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Schätzen Sie guten Wein und lieben die Südtiroler Weingegend rund um Meran? Und reisen Sie gern dorthin, wo sich Urlaub mit exzellenten Weinverkostungen kombinieren lässt? Dann ist unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche perfekt für Sie.

Zum Matill gehört neben dem historischen Schlössl (links) auch dieser beheizte Außenpool. © Hannes Niederkofler/Matill

Es führt ins Südtiroler Vinschgau nach Latsch, 25 Kilometer westlich von Meran. Dort liegt das familiengeführte von Charlotte und Hansjörg Dietl und ihrer Tochter Johanna. Das Vier-Sterne-Superior-Haus gehört zu den Vinum Hotels Südtirol, die von passionierten Weinkennern geführt werden. Die Gastgeber sind gleichzeitig auch Winzer oder Sommeliers.

Genussvolle Stunden zwischen Reben und Wellness

40 sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Von den Balkonen und Südterrassen schaut man auf die Obstgärten und die Ortlergruppe. Tief unter den Mauern des historischen Schlössls (ehemals ein Ansitz) liegt ein über 900 Jahre alter Gewölbekeller. Hier lagern große Weine aus Südtirol und Italien – Raritäten, Charakterweine und Entdeckungen von Hansjörg Dietl, der bei den Degustationen Geschichten dazu erzählt.

Gastgeber Hansjörg Dietl in seinem Weinkeller, in dem auch Raritäten und Charakterweine lagern. © Hannes Niederkofler/Matill

Vater und Tochter haben 2020 auch den historischen Familienweinberg neu belebt. Ihre Cuvée "Jenlin 1321" vereint Pinot Grigio, Weißburgunder und Sauvignon zu einer "eleganten Hommage an Herkunft und Zeit".

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Falls Sie Lust auf einen Spaziergang haben: Gastgeberin Charlotte führt ihre Gäste durch die Reben. Das Matill bietet auch einen mit beheiztem Außenpool, Kneipp-Promenade und einer Panoramasauna auf der Skyterrasse. Im "Private Schlössl Spa" kann man Wellness zweisam genießen, bei einer Paarmassage, einem Bad in der Holzwanne oder einem romantischen Gourmetdinner.