Zwei Nächte zu zweit im Hotel Matill in Latsch nahe Meran gewinnen
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Schätzen Sie guten Wein und lieben die Südtiroler Weingegend rund um Meran? Und reisen Sie gern dorthin, wo sich Urlaub mit exzellenten Weinverkostungen kombinieren lässt? Dann ist unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche perfekt für Sie.
Es führt ins Südtiroler Vinschgau nach Latsch, 25 Kilometer westlich von Meran. Dort liegt das familiengeführte Vinum Hotel Matill von Charlotte und Hansjörg Dietl und ihrer Tochter Johanna. Das Vier-Sterne-Superior-Haus gehört zu den Vinum Hotels Südtirol, die von passionierten Weinkennern geführt werden. Die Gastgeber sind gleichzeitig auch Winzer oder Sommeliers.
Genussvolle Stunden zwischen Reben und Wellness
40 Zimmer und Suiten sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Von den Balkonen und Südterrassen schaut man auf die Obstgärten und die Ortlergruppe. Tief unter den Mauern des historischen Schlössls (ehemals ein Ansitz) liegt ein über 900 Jahre alter Gewölbekeller. Hier lagern große Weine aus Südtirol und Italien – Raritäten, Charakterweine und Entdeckungen von Hansjörg Dietl, der bei den Degustationen Geschichten dazu erzählt.
Vater und Tochter haben 2020 auch den historischen Familienweinberg neu belebt. Ihre Cuvée "Jenlin 1321" vereint Pinot Grigio, Weißburgunder und Sauvignon zu einer "eleganten Hommage an Herkunft und Zeit".
Falls Sie Lust auf einen Spaziergang haben: Gastgeberin Charlotte führt ihre Gäste durch die Reben. Das Matill bietet auch einen Wellnessbereich mit beheiztem Außenpool, Kneipp-Promenade und einer Panoramasauna auf der Skyterrasse. Im "Private Schlössl Spa" kann man Wellness zweisam genießen, bei einer Paarmassage, einem Bad in der Holzwanne oder einem romantischen Gourmetdinner.
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