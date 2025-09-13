Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Deluxe-Zimmer inklusive Frühstück, Abendessen und Nutzung des Wellnessbereichs.

Das Hotel „Imperial Riding School“ im dritten Wiener Bezirk war im 19. Jahrhundert die k.u.k Militärreitschule von Kaiser Franz-Joseph I.

Hier mitmachen und gewinnen

Zwei Nächte zu zweit im Deluxe-Zimmer inklusive Frühstück und Abendessen und Nutzung des Wellnessbereichs (eigene Anreise). Der Gutschein ist ein Jahr gültig. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 19.09., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die , die Vienna Art Week, die Parks um Schloss Schönbrunn und den Prater in goldenen Herbstfarben – und dann noch all die Premieren rund um den 200. Geburtstag des legendären Wiener Walzerkönigs Johann Strauss. Es gibt jede Menge gute Gründe, im Herbst einen kleinen Wien-Urlaub zu machen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Mit unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche haben Sie die Chance, besonders mondän zu wohnen: im Hotel , das zu den Premium-Hotels der "Autograph Collection" gehört. Es liegt im dritten Wiener Bezirk, nur fünf Gehminuten vom Schloss Belvedere entfernt. Der Rochusmarkt, das Hundertwasserhaus, die barocke Salesianerkirche und vieles mehr sind von hier aus gut zu Fuß erreichbar.

Zum Wellnessbereich gehört auch dieser Innenpool. © Marriott International

Im geschichtsträchtigen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert war einst die von Kaiser Franz Joseph I. gegründete k.u.k Militärreitschule untergebracht. Später befand sich dort zeitweise Wiens größtes Kino und im Zweiten Weltkrieg eine Bushaltestelle der Post. Heute ist die Architektur mit Deckengewölben und markanten Torbögen kombiniert mit einem modernen Designkonzept. Die 342 Zimmer und Suiten bieten natürlich kaiserlichen Komfort – und auch von der Reitkunst inspirierte Design-Anspielungen.

Ein Blick ins Hotelrestaurant Elstar, wo österreichische Spezialitäten serviert werden. © Marriott International

Zum Hotel gehört auch das (mit österreichischen Spezialitäten), eine , ein und ein mit Innenpool und Sauna. Der Obstgarten mit Apfelbäumen ist einer der größten Privatgärten der Stadt.