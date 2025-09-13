Zwei Nächte zu zweit im Hotel "Imperial Riding School" in Wien gewinnen
Die Wiener Festwochen, die Vienna Art Week, die Parks um Schloss Schönbrunn und den Prater in goldenen Herbstfarben – und dann noch all die Premieren rund um den 200. Geburtstag des legendären Wiener Walzerkönigs Johann Strauss. Es gibt jede Menge gute Gründe, im Herbst einen kleinen Wien-Urlaub zu machen.
Mit unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche haben Sie die Chance, besonders mondän zu wohnen: im Hotel "Imperial Riding School", das zu den Premium-Hotels der "Autograph Collection" gehört. Es liegt im dritten Wiener Bezirk, nur fünf Gehminuten vom Schloss Belvedere entfernt. Der Rochusmarkt, das Hundertwasserhaus, die barocke Salesianerkirche und vieles mehr sind von hier aus gut zu Fuß erreichbar.
Im geschichtsträchtigen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert war einst die von Kaiser Franz Joseph I. gegründete k.u.k Militärreitschule untergebracht. Später befand sich dort zeitweise Wiens größtes Kino und im Zweiten Weltkrieg eine Bushaltestelle der Post. Heute ist die Architektur mit Deckengewölben und markanten Torbögen kombiniert mit einem modernen Designkonzept. Die 342 Zimmer und Suiten bieten natürlich kaiserlichen Komfort – und auch von der Reitkunst inspirierte Design-Anspielungen.
Zum Hotel gehört auch das Restaurant Elstar (mit österreichischen Spezialitäten), eine Hotelbar, ein Yoga- und Fitnessraum und ein Wellnessbereich mit Innenpool und Sauna. Der Obstgarten mit Apfelbäumen ist einer der größten Privatgärten der Stadt.
