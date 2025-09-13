AZ-Plus

Zwei Nächte zu zweit im Hotel "Imperial Riding School" in Wien gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Deluxe-Zimmer inklusive Frühstück, Abendessen und Nutzung des Wellnessbereichs.
Das Hotel „Imperial Riding School“ im dritten Wiener Bezirk war im 19. Jahrhundert die k.u.k Militärreitschule von Kaiser Franz-Joseph I.
Das Hotel „Imperial Riding School" im dritten Wiener Bezirk war im 19. Jahrhundert die k.u.k Militärreitschule von Kaiser Franz-Joseph I.
Zwei Nächte zu zweit im Deluxe-Zimmer inklusive Frühstück und Abendessen und Nutzung des Wellnessbereichs (eigene Anreise). Der Gutschein ist ein Jahr gültig.
    Die Teilnahme ist bis Freitag, 19.09., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die Wiener Festwochen, die Vienna Art Week, die Parks um Schloss Schönbrunn und den Prater in goldenen Herbstfarben – und dann noch all die Premieren rund um den 200. Geburtstag des legendären Wiener Walzerkönigs Johann Strauss. Es gibt jede Menge gute Gründe, im Herbst einen kleinen Wien-Urlaub zu machen.

Mit unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche haben Sie die Chance, besonders mondän zu wohnen: im Hotel "Imperial Riding School", das zu den Premium-Hotels der "Autograph Collection" gehört. Es liegt im dritten Wiener Bezirk, nur fünf Gehminuten vom Schloss Belvedere entfernt. Der Rochusmarkt, das Hundertwasserhaus, die barocke Salesianerkirche und vieles mehr sind von hier aus gut zu Fuß erreichbar.

Zum Wellnessbereich gehört auch dieser Innenpool.
Zum Wellnessbereich gehört auch dieser Innenpool.

Im geschichtsträchtigen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert war einst die von Kaiser Franz Joseph I. gegründete k.u.k Militärreitschule untergebracht. Später befand sich dort zeitweise Wiens größtes Kino und im Zweiten Weltkrieg eine Bushaltestelle der Post. Heute ist die Architektur mit Deckengewölben und markanten Torbögen kombiniert mit einem modernen Designkonzept. Die 342 Zimmer und Suiten bieten natürlich kaiserlichen Komfort – und auch von der Reitkunst inspirierte Design-Anspielungen.

Ein Blick ins Hotelrestaurant Elstar, wo österreichische Spezialitäten serviert werden.
Ein Blick ins Hotelrestaurant Elstar, wo österreichische Spezialitäten serviert werden.

Zum Hotel gehört auch das Restaurant Elstar (mit österreichischen Spezialitäten), eine Hotelbar, ein Yoga- und Fitnessraum und ein Wellnessbereich mit Innenpool und Sauna. Der Obstgarten mit Apfelbäumen ist einer der größten Privatgärten der Stadt.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.