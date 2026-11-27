Alpine Gastlichkeit, entspannte Wellnessstunden und besondere Urlaubserlebnisse im Herzen von Leogang: Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Pinzgauer Kulinarik Halbpension.

27. November 2026 - 00:00 Uhr

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Das Hotel "Der Löwe" befindet sich vor der majestätischen Kulisse der Leoganger Steinberge in den Kitzbühler Alpen.

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Mitten in Leogang im Salzburger Land verbindet das familiengeführte alpine Lebensart mit modernem Vier-Sterne-Superior-Komfort – und das seit über 100 Jahren. Die 45 Naturzimmer und Suiten mit Privatsauna bieten gemütliche Rückzugsorte. Direkt vor der Hoteltür beginnt die Leoganger Bergwelt – perfekt für Wanderungen, Biketouren und Skitage.

Direkt vor der Hoteltür beginnt die Leoganger Bergwelt – perfekt für Wanderungen, Biketouren und Skitage. © Hotel "Der Löwe"

Im Winter bringt der kostenlose E-Shuttle die Gäste bequem zum nahe gelegenen Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Unter dem Motto "Adventzauber & Wellness inklusive Skitage" hat das Hotel in der Vorweihnachtszeit ein Paket zum Vorzugspreis geschnürt, mit drei Übernachtungen und Skipass.

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Wellness mit Weitblick

Im Adults-Only-Rooftop-Spa Leonarium erwartet Ruhesuchende eine wertvolle Auszeit über den Dächern von Leogang – mit wohltuenden Saunagängen, Yoga und beeindruckendem Panoramablick auf die Berge. Im Family Spa mit Hallenbad und ganzjährig auf 32 Grad beheiztem Außenpool entspannen Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Ob beim gemeinsamen Kaiserschmarrn-Kurs, einer wohltuenden Yoga-Einheit oder beim Genuss regionaler Pinzgauer Spezialitäten: Im Slow-Travel verbinden sich alpine Erlebnisse, bewusste Erholung und authentische Gastfreundschaft zu einer Auszeit mit besonderem Charakter.