Zwei Nächte zu zweit im Hotel "Der Löwe" im Salzburger Land gewinnen
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Mitten in Leogang im Salzburger Land verbindet das familiengeführte Boutiquehotel "Der Löwe" alpine Lebensart mit modernem Vier-Sterne-Superior-Komfort – und das seit über 100 Jahren. Die 45 Naturzimmer und Suiten mit Privatsauna bieten gemütliche Rückzugsorte. Direkt vor der Hoteltür beginnt die Leoganger Bergwelt – perfekt für Wanderungen, Biketouren und Skitage.
Im Winter bringt der kostenlose E-Shuttle die Gäste bequem zum nahe gelegenen Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Unter dem Motto "Adventzauber & Wellness inklusive Skitage" hat das Hotel in der Vorweihnachtszeit ein Paket zum Vorzugspreis geschnürt, mit drei Übernachtungen und Skipass.
Wellness mit Weitblick
Im Adults-Only-Rooftop-Spa Leonarium erwartet Ruhesuchende eine wertvolle Auszeit über den Dächern von Leogang – mit wohltuenden Saunagängen, Yoga und beeindruckendem Panoramablick auf die Berge. Im Family Spa mit Hallenbad und ganzjährig auf 32 Grad beheiztem Außenpool entspannen Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Ob beim gemeinsamen Kaiserschmarrn-Kurs, einer wohltuenden Yoga-Einheit oder beim Genuss regionaler Pinzgauer Spezialitäten: Im Slow-Travel Hotel "Der Löwe" verbinden sich alpine Erlebnisse, bewusste Erholung und authentische Gastfreundschaft zu einer Auszeit mit besonderem Charakter.
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