Zwei Nächte zu zweit im Herzen Münchens gewinnen – im Koos Hotel & Apartments
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Das Koos Hotel & Apartments verbindet urbanes Lebensgefühl mit modernem Design. Die Verantwortlichen haben für das Haus zudem einen hohen Nachhaltigkeitsanspruch durch alle Bereiche des Hotelalltags hindurch. Für sein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept wurde das Haus bereits zum dritten Mal in Folge mit dem GreenSign-Zertifikat ausgezeichnet. 2025 erhielt Koos zudem den Green Monarch Award. Das Konzept beinhaltet etwa die Energieversorgung über eine PV-Anlage und ein Blockheizkraftwerk oder die Reinigung mit Trockendampf. Nach Hotelangaben stammen die Zutaten für das Frühstück zu mehr als 90 Prozent von regionalen Lieferanten. In der hauseigenen Koos Bowls & Bar kommen zwischen 11.30 und 15 Uhr frisch zubereitete Bowls auf den Tisch. Hausgemachte, abwechslungsreiche Köstlichkeiten garantieren eine genussvolle Mittagspause.
Was das Wohnen betrifft, verfügt das Haus über viel Flexibilität: Moderne, stilvoll eingerichtete Zimmer und Apartments in unterschiedlichen Größen bieten sowohl Kurzurlaubern als auch Langzeitgästen ein passendes Zuhause auf Zeit.
Ideale Lage für Unternehmungen
Durch seine zentrale Lage ist das Hotel der ideale Ausgangspunkt für einen ereignisreichen Tag in München. ob Marienplatz, Frauenkirche, Viktualienmarkt oder Hofbräuhaus: Viele der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Münchens sind vom Hotel aus bequem zu Fuß erreichbar. Auch der Hauptbahnhof und die öffentlichen Verkehrsmittel befinden sich in unmittelbarer Nähe. Nach einem erlebnisreichen Tag in der Landeshauptstadt entspannen die Gäste gerne in der großzügigen, offen gestalteten Lobby des Hotels. Im gemütlichen Wohnzimmerambiente können Urlauber den Abend an der hauseigenen Bar bei einem Drink ausklingen lassen.
Anfrage und Buchung:
Koos Hotel & Apartments
Sonnenstraße 18 b
80331 München
08 94 61 35 30
reservation@koos.team
www.koos-hotel.de
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