Zwei Nächte zu zweit im Ortner’s Resort in Bad Füssing gewinnen
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Sanfte Hügel, blühende Wiesen, fast schon mediterrane Vegetation. Der Süden Bayerns rund um Bad Füssing fühlt sich im Frühling ein bisschen wie Italien an. Und dann hat dieses Eck Niederbayerns auch noch sein berühmtes Thermalwasser zu bieten. Herrlich für alle, die aktive Wander-, E-Bike-, Tennis- oder Golftage mit Wellness und Gesundheitsurlaub verbinden wollen.
Wellness, Wandern und Wohlfühlen in Bad Füssing
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt in eins der schönsten Thermenresorts, die Bad Füssing zu bieten hat: das familiengeführte Fünf-Sterne-Hotel Ortner’s Resort mit sechs Pools und einem Bio-Schwimmteich. Von hier aus kann man in die Innauen wandern, auf ein hauseigenes E-Bike steigen, an Inn und Donau radeln und Biergärten erkunden. Oder sich auf einem der Tennisplätze nebenan oder auf einem der zehn Golfplätze in der Umgebung austoben.
Falls es hinterher in den Muskeln zwickt: Das Heilwasser, das in die Pools sprudelt, regeneriert in kürzester Zeit – in sechs Pools auf 400 Quadratmeter Wasserfläche bei angenehmen 32 bis 37 Grad (sogar bis 22 Uhr nach dem Abendessen).
Das Heilwasser macht auch fit für den nächsten Tag. Etwa zum Aufwachen beim Aqua-Gym oder für den ersten Sauna-Aufguss am Vormittag – mit Steckerleis hinterher. Man kann den ersten Kaffee aber auch an einem der Daybeds beim Schwimmteich trinken und sich dann mit ein paar Schwimmzügen erfrischen. Danach schmeckt das Frühstück auf der Seeterrasse besonders gut.
Für den Sundowner am Abend empfiehlt sich ein Besuch bei Barchef Michael. Er mixt spritzige Drinks im Stil der 20er Jahre an der OZ-Bar.
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