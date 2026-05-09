Zwei Nächte zu zweit im Ortner’s Resort in Bad Füssing gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer des Fünf-Sterne-Hotels Ortner’s Resort in Bad Füssing – inklusive Halbpension und eigene Thermenwelt.

Das Fünf-Sterne-Hotel Ortner’s Resort ist aus München in knapp zwei Autostunden erreichbar.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer des Fünf-Sterne-Hotels Ortner’s Resort in Bad Füssing – inklusive Halbpension und freier Nutzung des Wellnessbereichs mit eigener Thermenwelt (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 15.05., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Sanfte Hügel, blühende Wiesen, fast schon mediterrane Vegetation. Der Süden Bayerns rund um Bad Füssing fühlt sich im Frühling ein bisschen wie Italien an. Und dann hat dieses Eck Niederbayerns auch noch sein berühmtes Thermalwasser zu bieten. Herrlich für alle, die aktive Wander-, E-Bike-, Tennis- oder Golftage mit Wellness und Gesundheitsurlaub verbinden wollen.

Mehr als zehn Golfplätze wie diesen gibt es rund um Bad Füssing. © Thermen-Golf-Club Bad Füssing

Wellness, Wandern und Wohlfühlen in Bad Füssing

Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt in eins der schönsten Thermenresorts, die Bad Füssing zu bieten hat: das familiengeführte Fünf-Sterne-Hotel mit sechs Pools und einem Bio-Schwimmteich. Von hier aus kann man in die Innauen wandern, auf ein hauseigenes E-Bike steigen, an Inn und Donau radeln und Biergärten erkunden. Oder sich auf einem der Tennisplätze nebenan oder auf einem der zehn Golfplätze in der Umgebung austoben.

Falls es hinterher in den Muskeln zwickt: Das Heilwasser, das in die Pools sprudelt, regeneriert in kürzester Zeit – in sechs Pools auf 400 Quadratmeter Wasserfläche bei angenehmen 32 bis 37 Grad (sogar bis 22 Uhr nach dem Abendessen).

Erholung im Bademantel: Diese Gäste genießen die Ruhe am Bio-Schwimmteich von Ortner’s Resort in Bad Füssing. © Ortner’s Resort

Das Heilwasser macht auch fit für den nächsten Tag. Etwa zum Aufwachen beim Aqua-Gym oder für den ersten Sauna-Aufguss am Vormittag – mit Steckerleis hinterher. Man kann den ersten Kaffee aber auch an einem der Daybeds beim Schwimmteich trinken und sich dann mit ein paar Schwimmzügen erfrischen. Danach schmeckt das Frühstück auf der Seeterrasse besonders gut.

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Für den Sundowner am Abend empfiehlt sich ein Besuch bei Barchef Michael. Er mixt spritzige Drinks im Stil der 20er Jahre an der OZ-Bar.