Zwei Nächte zu zweit im Fünf-Sterne-Hotel Grand Tirolia Kitzbühel gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Frische Herbstluft am Morgen, die Sonne scheint durch rotbraun schimmernde Baumkronen und die Berge rund um Kitzbühel leuchten in warmen Farben: Der Herbst in den Tiroler Alpen ist eine magische Zeit. Und hier kommt Ihre Chance, genau dort eine luxuriöse Entschleunigungs-Auszeit zu gewinnen. Denn unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins Fünf-Sterne-Hotel Grand Tirolia Kitzbühel.
Das liegt in traumhafter Alleinlage, rund vier Kilometer südlich von Kitzbühel, direkt am Leading-Golf-Course Eichenheim. Ideal, wenn man elegant wohnen, im Wellnessbereich relaxen, in der Natur golfen, wandern oder mountainbiken und auch vorzüglich essen möchte.
Ruhe, Genuss und alpine Lebensfreude
Das Haus bietet großzügige Zimmer und Suiten im modernen Tiroler Design und eine vielseitige Erlebniswelt für Erwachsene und Kinder. Im 3000 Quadratmeter großen Wellness-Bereich können Sie in einer luxuriösen Sauna- und Pool-Landschaft entspannen und die Fitness- und Yoga-Räume nutzen.
Auch schön nach einem aktiven Tag draußen: Im Therapiebereich können Sie sich bei individuellen Beauty-, Massage- und Wellness-Anwendungen verwöhnen lassen und dabei tiefenentspannen.
Im Restaurant Tirolia zaubert der Küchenchef aus saisonalen Produkten alpine Küche – modern interpretiert. Den Abend kann man im stilvollen Ambiente der Cooper Bar und der The Golden Bar mit edlen Cocktails und feinen Weinen genussvoll ausklingen lassen.
Bis 14. Dezember übrigens bekommen Gäste vier Nächte zum Preis von drei.
