Zwei Nächte zu zweit im Fünf-Sterne-Hotel Grand Tirolia Kitzbühel gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Fünf-Sterne-Hotel Grand Tirolia Kitzbühel im Delux-Zimmer inklusive Halbpension und Wellnessbereich.

Grandioser Ausblick im Herbstlicht: An diesem Golfplatz in Eichenheim nahe Kitzbühel liegt das Hotel Grand Tirolia Kitzbühel.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Delux-Zimmer inklusive Halbpension (eigene Anreise). Der Gutschein ist ein Jahr gültig (nach Verfügbarkeit).

Frische Herbstluft am Morgen, die Sonne scheint durch rotbraun schimmernde Baumkronen und die Berge rund um Kitzbühel leuchten in warmen Farben: Der Herbst in den Tiroler Alpen ist eine magische Zeit. Und hier kommt Ihre Chance, genau dort eine luxuriöse Entschleunigungs-Auszeit zu gewinnen. Denn unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins .

Das liegt in traumhafter Alleinlage, rund vier Kilometer südlich von Kitzbühel, direkt am Leading-Golf-Course Eichenheim. Ideal, wenn man elegant wohnen, im Wellnessbereich relaxen, in der Natur golfen, wandern oder mountainbiken und auch vorzüglich essen möchte.

Ruhe, Genuss und alpine Lebensfreude

Das Haus bietet großzügige Zimmer und Suiten im modernen Tiroler Design und eine vielseitige Erlebniswelt für Erwachsene und Kinder. Im 3000 Quadratmeter großen Wellness-Bereich können Sie in einer luxuriösen Sauna- und Pool-Landschaft entspannen und die Fitness- und Yoga-Räume nutzen.

Viel Holz und Naturstoffe: Die Zimmer sind in modernem Tiroler Design gestaltet. © Martin Mathes

Auch schön nach einem aktiven Tag draußen: Im Therapiebereich können Sie sich bei individuellen Beauty-, Massage- und Wellness-Anwendungen verwöhnen lassen und dabei tiefenentspannen.

Im Restaurant Tirolia zaubert der Küchenchef aus saisonalen Produkten alpine Küche – modern interpretiert. Den Abend kann man im stilvollen Ambiente der Cooper Bar und der The Golden Bar mit edlen Cocktails und feinen Weinen genussvoll ausklingen lassen.

Ein Blick ins elegante Restaurant Tirolia. © Ydo Sol

Bis 14. Dezember übrigens bekommen Gäste vier Nächte zum Preis von drei.