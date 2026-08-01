Zwei Nächte zu zweit im Fünf-Sterne-Hotel Adriatic Istria Resort in Istrien gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer des eleganten Fünf-Sterne-Hotels Adriatic Istria mit Halbpension.

Zum Luxushotel Adriatic Istria Resort im Norden Istriens gehört auch das Restaurant Kanova direkt am Wasser.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer des eleganten Fünf-Sterne-Hotels Adriatic Istria mit Halbpension (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Pinienduft in der Luft, warmes Licht auf der glitzernden Adria, das leise Schaukeln kleiner Boote: Die kroatische Halbinsel Istrien fühlt sich sofort nach Urlaub an. Und viele Eindrücke liegen nah beieinander. Am Meer bezaubern kleine Buchten und Hafenstädtchen. Landeinwärts breiten sich Trüffelwälder, Olivenhaine und Weinberge aus. Auf Hügeln thronen historische Orte wie Motovun oder Groznjan und erzählen von venezianischer Vergangenheit.

Weiter Blick über die Adria: das Fünf-Sterne-Hotel Adriatic Istria Resort nahe Savudrija. © Adriatic Istria Resort

Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt in den Norden Istriens: Nahe Savudrija liegt das zwischen Pinien und Olivenhainen, mit weitem Blick über die Adria. 186 Zimmer und Suiten sind großzügig geschnitten und im mediterranen Stil gestaltet.

Auszeit zwischen Spa und Adria

Ein zentraler Treffpunkt ist der rund 3000 qm große mit Innen-, Außen- und Whirlpools, Saunen und Behandlungsräumen.

Aufwachen und aus dem Deluxe-Zimmer das Meer sehen, schön, oder? © Neven Jurjak

Dazu kommt ein rund um die Uhr geöffneter Fitnessbereich. Der Strand ist schnell erreicht – mit Liegen, Sonnenschirmen, Handtüchern und einer Beach Bar. Auch kulinarisch bleibt es abwechslungsreich: Im stehen internationale und regionale Gerichte auf der Karte, das liegt direkt am Meer. Auch eine und mehrere Bars gehören zum Haus – ideal für einen Drink am Abend.

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Wer aktiv sein will, kann in einer privat geführten Tour mit Hunden auf Trüffeljagd gehen, E-Bikes mieten, auf historischen Wegen wandern, Segelausflüge machen oder Winzer besuchen. Auch einen 18-Loch-Golfplatz (Par 72, rund 6360 Meter) gibt es direkt am Resort. Familien nutzen Kinderclub, Spielbereiche und eigene Pools – für entspannte Tage für alle.