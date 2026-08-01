Zwei Nächte zu zweit im Fünf-Sterne-Hotel Adriatic Istria Resort in Istrien gewinnen
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Pinienduft in der Luft, warmes Licht auf der glitzernden Adria, das leise Schaukeln kleiner Boote: Die kroatische Halbinsel Istrien fühlt sich sofort nach Urlaub an. Und viele Eindrücke liegen nah beieinander. Am Meer bezaubern kleine Buchten und Hafenstädtchen. Landeinwärts breiten sich Trüffelwälder, Olivenhaine und Weinberge aus. Auf Hügeln thronen historische Orte wie Motovun oder Groznjan und erzählen von venezianischer Vergangenheit.
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt in den Norden Istriens: Nahe Savudrija liegt das Fünf-Sterne-Haus Adriatic Istria Resort zwischen Pinien und Olivenhainen, mit weitem Blick über die Adria. 186 Zimmer und Suiten sind großzügig geschnitten und im mediterranen Stil gestaltet.
Auszeit zwischen Spa und Adria
Ein zentraler Treffpunkt ist der rund 3000 qm große Spa-Bereich mit Innen-, Außen- und Whirlpools, Saunen und Behandlungsräumen.
Dazu kommt ein rund um die Uhr geöffneter Fitnessbereich. Der Strand ist schnell erreicht – mit Liegen, Sonnenschirmen, Handtüchern und einer Beach Bar. Auch kulinarisch bleibt es abwechslungsreich: Im Restaurant Dijana stehen internationale und regionale Gerichte auf der Karte, das Restaurant Kanova liegt direkt am Meer. Auch eine Pizzeria und mehrere Bars gehören zum Haus – ideal für einen Drink am Abend.
Wer aktiv sein will, kann in einer privat geführten Tour mit Hunden auf Trüffeljagd gehen, E-Bikes mieten, auf historischen Wegen wandern, Segelausflüge machen oder Winzer besuchen. Auch einen 18-Loch-Golfplatz (Par 72, rund 6360 Meter) gibt es direkt am Resort. Familien nutzen Kinderclub, Spielbereiche und eigene Pools – für entspannte Tage für alle.
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