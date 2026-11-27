Urlaub ganz nach dem eigenen Rhythmus gewinnen: das Designhotel Aui kombiniert Naturverbundenheit, Individualität und kulinarische Freiheit.

27. November 2026 - 00:00 Uhr

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Die Abendzeitung verlost zwei Übernachtungen im Apartment des Aui Hotels für zwei Personen mit Frühstück und Einladung zum Gastgeberabend (dienstags oder samstags). Der Gutschein ist ein Jahr gültig und einlösbar je nach Verfügbarkeit. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Auf dem sonnigen Hochplateau am Übergang vom Pustertal ins Eisacktal liegt das Südtiroler Bergdorf Meransen auf 1 414 Metern Höhe. Dort eröffnete im vergangenen Juli mit dem Aui ein neu gedachtes Designhotel.

Nach dem Motto „smart as you are“ setzt die Gastgeberfamilie auf ein Konzept, das Freiheit, Naturverbundenheit und Individualität in den Mittelpunkt stellt. Das Aui ist ein Ort für alle, die das echte Südtirol lieben, gerne draußen unterwegs sind und ihren Urlaub nach Lust und Laune gestalten. Herzstück ist das offene Erdgeschoss mit Community Kitchen, großen sowie kleinen Tischen gemütlichen Sitzecken und einer Stube. Auch kulinarisch genießen die Gäste viel Freiheit: Statt klassischer Halbpension wählen sie zwischen Frühstück, Selbstkochen, Genusskörben und gemeinsamen kulinarischen Abenden mit den Gastgebern, die zweimal pro Woche – dienstags oder samstags stattfinden. Der hauseigene 24/7-Trustshop versorgt rund um die Uhr mit Produkten, Zutaten und Lieblingssnacks.

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Urlauber haben die Wahl

Auch die Planung des Urlaubstags bleibt den Gästen überlassen: Für die einen beginnt er mit einem späten Besuch am Frühstücksbuffet, für die anderen mit einer Wanderung oder Biketour, einem Snack im Rucksack und einem Kaffee auf dem Berggipfel. Die Möglichkeiten, die Alpenwelt kennenzulernen, sind vielfältig und unkompliziert – denn vor der Haustür beginnt die Bergwelt der Region Gitschberg Jochtal.

Nach einem ereignisreichen Tag in der Natur entspannen die Urlauber im Spa-Bereich mit beheiztem Outdoor-Infinity-Pool. Wer zwischendurch etwas arbeiten muss, findet dafür eigene Workation-Spaces.

Anfrage und Buchung:

Aui

Lindenstraße 2

I-39037 Meransen,

Telefon +39 04 72 53 01 89

Katharina@aui.it