Lust auf eine Auszeit im Barockstädtchen Schärding, nahe Passau? Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit in einer Junior Suite mit Zugang zur Dachterrasse im Boutiquehotel Forstinger, Bio-Frühstück inklusive.

Einige Zimmer des Boutiquehotel Forstinger öffnen sich auch zur grünen Dachterrasse.

Boutiquehotel Forstinger 7 Einige Zimmer des Boutiquehotel Forstinger öffnen sich auch zur grünen Dachterrasse.

Feine Gastronomie bietet auch das Boutiquehotel Forstinger – schon morgens beim Frühstücksbuffet.

Boutiquehotel Forstinger 7 Feine Gastronomie bietet auch das Boutiquehotel Forstinger – schon morgens beim Frühstücksbuffet.

Jedes Zimmer im Boutiquehotel Forstinger ist ein Unikat, mit Stil und Feingefühl eingerichtet

Boutiquehotel Forstinger 7 Jedes Zimmer im Boutiquehotel Forstinger ist ein Unikat, mit Stil und Feingefühl eingerichtet

Die farbenfrohe Silberzeile mit ihren barocken Bürgerhäusern. Schärding liegt am Inn nahe Passau, gleich hinter der österreichischen Grenze.

Boutiquehotel Forstinger 7 Die farbenfrohe Silberzeile mit ihren barocken Bürgerhäusern. Schärding liegt am Inn nahe Passau, gleich hinter der österreichischen Grenze.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit in einer Junior Suite mit Zugang zur Dachterrasse (eigene Anreise). Dazu gibt’s eine Flasche Taittinger-Champagner zur Begrüßung, Bio-Frühstücksbuffet und alkoholfreie Getränke aus der Minibar. Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 12.06., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Sind Sie schon mal im Barockstädtchen Schärding gewesen? Das liegt 20 Kilometer südlich von Passau am Inn, gleich hinter der österreichischen Grenze (zwei Autostunden östlich von München). Die Altstadt mit ihrer Silberzeile ist farbenfroh, in den historischen Gassen finden sich urige Läden und feine Gastronomie.

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Spaziergänge, Radtouren und ein volles Sommerprogramm

Man kann hier wunderbar am Inn entlang spazieren gehen oder radfahren. Und gerade jetzt im Sommer ist rund um das Städtchen viel geboten. Vom Charity-Open-Air mit Austro-Pop und Volksmusik übers Internationale Orgelfestival bis zum Inn-Run, der aus Passau startet.

Das Boutiquehotel Forstinger in der Altstadt wurde 1606 erbaut. © Boutiquehotel Forstinger

Falls Ihnen das Lust auf eine kleine Auszeit in Schärding macht, machen Sie bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit. Es führt ins charmante am Unteren Stadtplatz, das nur ein paar Gehminuten von der Inn-Promenade entfernt liegt und das Margaret Forstinger schon in vierter Generation führt. Die Familie feiert heuer ihr 100. Jubiläum in dem barocken Stadthaus.

Jedes Zimmer im Boutiquehotel Forstinger ist ein Unikat, mit Stil und Feingefühl eingerichtet © Boutiquehotel Forstinger

Ein Stadthaus mit Geschichte und modernen Zimmern

Erbaut wurde es schon 1606 und war damals eine Gastwirtschaft. Heute hat das 23 Zimmer, Suiten und Apartments, die alle als Unikate mit Stil und Feingefühl eingerichtet sind. Einige Zimmer öffnen sich auch zur Dachterrasse.

Feine Gastronomie bietet auch das Boutiquehotel Forstinger – schon morgens beim Frühstücksbuffet. © Boutiquehotel Forstinger

Preisgekröntes Frühstück aus der Region

Im stylisch blauen Frühstückscafé "Magas Deli" steht morgens ein Frühstücksbuffet bereit, das die Feinschmeckerbibeln Falstaff und Gault Millau empfehlen. Die Eier kommen vom Biohof Gradinger, Milchprodukte vom Biohof Strasser auf das Biobrot von Josephs Brot.