Zwei Nächte zu zweit im Boutiquehotel Forstinger nahe Passau gewinnen
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Sind Sie schon mal im Barockstädtchen Schärding gewesen? Das liegt 20 Kilometer südlich von Passau am Inn, gleich hinter der österreichischen Grenze (zwei Autostunden östlich von München). Die Altstadt mit ihrer Silberzeile ist farbenfroh, in den historischen Gassen finden sich urige Läden und feine Gastronomie.
Spaziergänge, Radtouren und ein volles Sommerprogramm
Man kann hier wunderbar am Inn entlang spazieren gehen oder radfahren. Und gerade jetzt im Sommer ist rund um das Städtchen viel geboten. Vom Charity-Open-Air mit Austro-Pop und Volksmusik übers Internationale Orgelfestival bis zum Inn-Run, der aus Passau startet.
Falls Ihnen das Lust auf eine kleine Auszeit in Schärding macht, machen Sie bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit. Es führt ins charmante Boutiquehotel Forstinger am Unteren Stadtplatz, das nur ein paar Gehminuten von der Inn-Promenade entfernt liegt und das Margaret Forstinger schon in vierter Generation führt. Die Familie feiert heuer ihr 100. Jubiläum in dem barocken Stadthaus.
Ein Stadthaus mit Geschichte und modernen Zimmern
Erbaut wurde es schon 1606 und war damals eine Gastwirtschaft. Heute hat das Boutiquehotel 23 Zimmer, Suiten und Apartments, die alle als Unikate mit Stil und Feingefühl eingerichtet sind. Einige Zimmer öffnen sich auch zur Dachterrasse.
Preisgekröntes Frühstück aus der Region
Im stylisch blauen Frühstückscafé "Magas Deli" steht morgens ein Frühstücksbuffet bereit, das die Feinschmeckerbibeln Falstaff und Gault Millau empfehlen. Die Eier kommen vom Biohof Gradinger, Milchprodukte vom Biohof Strasser auf das Biobrot von Josephs Brot.
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