Zwei Nächte zu zweit im Berlin Marriott Hotel gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Sie wollen schon lang mal wieder nach Berlin mit Ihrer besten Freundin oder Ihrem Schatz? Dann kommt hier Ihre Chance auf ein feines Geschenk-Wochenende dort – und zwar quirlig und exklusiv mitten im Zentrum der Hauptstadt, zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz.
Das Berlin Marriott Hotel entdecken
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins Berlin Marriott Hotel, das nach dem Mauerfall direkt auf dem ehemaligen Mauerstreifen errichtet worden ist. 379 Zimmer und Suiten (teils mit tollem Ausblick über die Stadt) bietet das Haus. Auch ein Wellnessbereich mit Innenpool und Sauna gehört dazu. Außerdem ein Fitnessbereich. Wer lieber draußen sportelt, kann vor der Tür im Tiergarten joggen.
Neues Design, neue Genussorte
Im Sommer ist – nach den Zimmern – auch das gesamte Erdgeschoss des Marriott Berlin wunderschön renoviert worden, inspiriert von Berliner Minimalismus und Bauhaus-Ästhetik. Jetzt treffen sich Genießer und Designliebhaber in der offenen Lobby, in der eleganten Quiet Lounge und in der neuen Chronobar. Das neue Design ist von Marmor, Holzfurnieren, Bronze, satiniertem Schwarzmetall und warmen Erdtönen geprägt. Gleich daneben befindet sich das neu gestaltete Midtown Grill, ein Steakhouse mit amerikanischem Brasserie-Flair und offener Showküche, wo Fleisch exquisit zubereitet wird.
Rückzugsorte mit Aussicht
Zum Hotel gehört auch ein 1600 Quadratmeter großer Eventbereich. Wer einen Ort der Ruhe sucht, begibt sich in die Executive Lounge im zehnten Stock. Und kann dort einen wunderbaren Blick über Berlin genießen.
- Themen:
- Brandenburger Tor
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen