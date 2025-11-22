Zwei Nächte zu zweit im Berlin Marriott Hotel gewinnen

Wir verlosen zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer im Berlin Marriott Hotel – inklusive Frühstück, Dinner im Steakhouse und Nutzung des Wellnessbereichs.

Retro-Ästhetik und Berliner Lässigkeit: Das Midtown Grill, ein Steakhouse mit amerikanischem Brasserie-Flair im Berlin Marriott Hotel, ist ganz neu gestaltet worden.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Berlin Marriott Hotel inklusive Frühstück und Dinner. Der Gutschein ist ein Jahr gültig.

Sie wollen schon lang mal wieder nach Berlin mit Ihrer besten Freundin oder Ihrem Schatz? Dann kommt hier Ihre Chance auf ein feines Geschenk-Wochenende dort – und zwar quirlig und exklusiv mitten im Zentrum der Hauptstadt, zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz.

Das Berlin Marriott Hotel am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte. © Adrian Schulz

Das Berlin Marriott Hotel entdecken

Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins das nach dem Mauerfall direkt auf dem ehemaligen Mauerstreifen errichtet worden ist. 379 Zimmer und (teils mit tollem Ausblick über die Stadt) bietet das Haus. Auch ein und gehört dazu. Außerdem ein . Wer lieber draußen sportelt, kann vor der Tür im Tiergarten joggen.

Zum Berlin Marriott Hotel gehört auch ein Wellnessbereich mit Sauna und diesem Innenpool. © Sandro Bruecklmeier

Neues Design, neue Genussorte

Im Sommer ist – nach den Zimmern – auch das gesamte Erdgeschoss des Marriott Berlin wunderschön renoviert worden, inspiriert von Berliner Minimalismus und Bauhaus-Ästhetik. Jetzt treffen sich Genießer und Designliebhaber in der offenen Lobby, in der eleganten Quiet Lounge und in der neuen . Das neue Design ist von Marmor, Holzfurnieren, Bronze, satiniertem Schwarzmetall und warmen Erdtönen geprägt. Gleich daneben befindet sich das neu gestaltete , ein Steakhouse mit amerikanischem Brasserie-Flair und offener Showküche, wo Fleisch exquisit zubereitet wird.

Sehenswert: die renovierte Chronobar im Berlin Mariott Hotel. © Mariott International

Rückzugsorte mit Aussicht

Zum Hotel gehört auch ein 1600 Quadratmeter großer . Wer einen Ort der Ruhe sucht, begibt sich in die Executive Lounge im zehnten Stock. Und kann dort einen wunderbaren Blick über Berlin genießen.