Zwei Nächte zu zweit im Baumhotel des Naturerlebnisparks Waldentdeckerwelt gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Baumhotel Wald-Loft inklusive Halbpension.

Duft von Tannennadeln und viel zu schauen: Einen Kilometer lang ist der Baumkronenweg im Naturerlebnispark Waldentdeckerwelt nahe Passau.

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Die Abendzeitung verlsot zwei Nächte zu zweit im Baumhotel Wald-Loft inklusive Halbpension (Frühstücksbuffet und Vier-Gang- Abenmenü) und Eintritt in die Waldentdeckerwelt (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Haben Sie als Kind auch davon geträumt, einmal hoch oben in den Wipfeln zu schlafen, umgeben von nichts als Wald und himmlischer Stille? Im der Waldentdeckerwelt im oberösterreichischen Innkreis (gut zwei Autostunden östlich von München, nahe Passau) ist das möglich. Und genau dorthin führt unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche.

Das Baumhotel mit 21 Baumhäusern – die schweben hoch über dem Boden. © Solid & Bold

Am Ortsrand von Kopfing, im Sauwald, haben die Brüder Jakob und Johannes Schopf 21 individuell gestaltete Baumhäuser gebaut, die schweben acht bis zehn Meter über dem Boden. Jedes anders, jedes mit eigenem Charakter, ausgestattet mit privatem Balkon sowie frei stehender Holzbadewanne, Infrarotkabine oder Regendusche. Perfekt für Paare, Familien und alle, die eine echte Auszeit vom Alltag suchen.

Ein Blick ins Wald-Loft mit Balkon. Auch eine frei stehende Wanne gehört dazu. © Manfred Rauscher

Vor der Tür liegt der Naturerlebnispark Waldentdeckerwelt: Ein 40 Meter hoher Turm mit 104 Stufen bis ganz nach oben bietet einen sagenhaften Blick über den gesamten Sauwald bis zu den Alpen. Der Baumkronenweg, auf dem man spazieren und den Duft von Tannennadeln einsaugen kann, ist 1000 Meter lang und liegt 15 Meter über dem Waldboden. Dort führen Plattformen zu interaktiven Stationen. Auch einen Erlebnisspielplatz und einen Bogenparcours gibt es, wo man die Kunst des Bogenschießens ausprobieren kann.

104 Stufen führen auf den Turm mit Panoramaaussicht über den Wald. © Solid & Bold

Den Abend beschließt man in der Waldküche, einem urgemütlichen Restaurant, wo das Aroma von Kräutern, Pilzen und Blättern mit regionalen und saisonalen Gerichten auf den Teller kommt.