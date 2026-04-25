Zwei Nächte zu zweit im Baumhotel des Naturerlebnisparks Waldentdeckerwelt gewinnen
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Haben Sie als Kind auch davon geträumt, einmal hoch oben in den Wipfeln zu schlafen, umgeben von nichts als Wald und himmlischer Stille? Im Baumhotel der Waldentdeckerwelt im oberösterreichischen Innkreis (gut zwei Autostunden östlich von München, nahe Passau) ist das möglich. Und genau dorthin führt unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche.
Am Ortsrand von Kopfing, im Sauwald, haben die Brüder Jakob und Johannes Schopf 21 individuell gestaltete Baumhäuser gebaut, die schweben acht bis zehn Meter über dem Boden. Jedes anders, jedes mit eigenem Charakter, ausgestattet mit privatem Balkon sowie frei stehender Holzbadewanne, Infrarotkabine oder Regendusche. Perfekt für Paare, Familien und alle, die eine echte Auszeit vom Alltag suchen.
Vor der Tür liegt der Naturerlebnispark Waldentdeckerwelt: Ein 40 Meter hoher Turm mit 104 Stufen bis ganz nach oben bietet einen sagenhaften Blick über den gesamten Sauwald bis zu den Alpen. Der Baumkronenweg, auf dem man spazieren und den Duft von Tannennadeln einsaugen kann, ist 1000 Meter lang und liegt 15 Meter über dem Waldboden. Dort führen Plattformen zu interaktiven Stationen. Auch einen Erlebnisspielplatz und einen Bogenparcours gibt es, wo man die Kunst des Bogenschießens ausprobieren kann.
Den Abend beschließt man in der Waldküche, einem urgemütlichen Restaurant, wo das Aroma von Kräutern, Pilzen und Blättern mit regionalen und saisonalen Gerichten auf den Teller kommt.
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