Der Bodenmaiser Hof verbindet Tradition mit neuen Wohlfühlwelten für alle Generationen. Entdecken Sie das neu gestaltete Hotel im Bayerischen Wald und gewinnen Sie eine Auszeit voller Erholung.

27. November 2026 - 00:00 Uhr

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Die Abendzeitung verlost zwei Übernachtungen im Doppelzimmer "Hof.Nest" mit Rundum-Verwöhnpension inklusive aller Bodenmaiser-Hof-Genussleistungen und Annehmlichkeiten des "HeimatSPA" und der "WasserWelten", sowie des Fit- & Vitalprogramms des hoteleigenen Sport-Guides. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Tradition bewahren, Neues wagen und dabei den eigenen Wurzeln treu bleiben: "Unser Ziel war es, Bewährtes zu erhalten und neue Wohlfühlwelten für alle Generationen zu schaffen", erklärt Sandra Geiger-Pauli, die den Bodenmaiser Hof gemeinsam mit ihrer Familie in vierter Generation führt.

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20 zusätzliche Zimmer gibt es jetzt und die Wellnesslandschaft ist nahezu ums doppelte gewachsen. Sechs Wasserwelten, darunter ein eigener Familien-Spa mit Aktivpool, sind hinzugekommen. Die Rundai-Aufguss-Sauna, ein Dampfbad mit Peelingbar, Eisbrunnen und neue Ruhezonen ergänzen das Angebot des Bodenmaiser Hofs.

Die neu gestaltete Lobby ist das Herz des Hauses

Das Herz des Hauses schlägt in der neu gestalteten Lobby mit Loungeplätzen, der Oma Rosa Bar und der Rundai-Brennerei. Auch das Restaurant präsentiert sich mit neuen Genussplätzen und einem modernen Ambiente.

Die neugestaltete Lobby ist ein idealer Ort für entspannte Momente. © Bodenmaiser Hof

Direkt vor der Haustür wartet die Natur des Bayerischen Waldes mit Wanderwegen, Radtouren und Ausflügen rund um den Großen Arber.

"Wir möchten ein Haus sein, in dem sich alle Generationen willkommen fühlen", sagt Sandra Geiger-Pauli. "Ein Ort, der mit der Zeit geht, ohne seine Seele zu verlieren – modern, herzlich und mit ganz viel ‚Dahoam-Gefühl".

Anfrage und Buchung: Rißlochweg 4, 94249 Bodenmais, Telefon 0 99 24 95 40, info@bodenmaiser-hof.de,