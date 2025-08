Zwei Nächte in den ADEA Lifestyle Suites in Fieberbrunn gewinnen

Gewinn Sie zwei Nächte zu zweit in einer der Suite Aurora am Fuß der Kitzbüheler Alpen, inklusive Frühstück, Dinner und freier Nutzung des Wellnessbereichs.

Die ADEA Lifestyle Suites in Fieberbrunn – an der Talstation der Bergbahnen. Loswandern kann man hier gleich vor der Haustür.

Hier mitmachen und gewinnen

Gewinn Sie zwei Nächte zu zweit in der ADEA Lifestyle Suites am Fuß der Kitzbüheler Alpen, inklusive Frühstück, Dinner und freier Nutzung des Wellnessbereichs. Der Gutschein gilt für ein Jahr.

Stellen Sie sich das mal vor: Sie wachen in einem erstklassigen Tiroler Lifestyle-Hotel auf, gehen Frühstücken und dann steigen Sie unkompliziert am Hotel in die Bergbahn. Gondeln hoch auf 1800 Meter. Und spazieren auf einem Wanderweg mit spektakulären Aussichten zu einem Bergsee, dem Wildseelodersee.

Erleben Sie alpinen Lifestyle in den Kitzbüheler Alpen

Die Vorstellung gefällt Ihnen? Dann machen Sie mit bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche. Es führt zu den , die am Fuß der Kitzbüheler Alpen liegen, direkt an der Talstation der Fieberbrunner Bergbahnen (zwei Autostunden von München).

Auch ein Wellnessbereich mit Schwimmteich gehört zum ADEA. © ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn

120 Suiten und vier Lodges mit Balkon und Ausblick aufs Kitzbüheler Horn, die Leoganger Steinberge und den Wilden Kaiser bietet das Haus. Sie sind mit Boxspringbetten, viel Echtholz und luxuriösen Stoffen ausgestattet. Auch ein 1100 Quadratmeter großer (mit Indoorpool, Saunen, Schwimmteich) und das Restaurant „ “ gehören zum Hotel.

Die Bergbahnen vor der Tür, darunter die nagelneue 10er-Gondel „Streuböden“, bringen auf die lokalen Hausberge rund um den Wildseeloder mit seinen vielen Wanderwegen und Almhütten. Aber auch weiter ins Erholungsgebiet Saalbach-Hinterglemm-Leogang.

Der Wildseelodersee auf 1800 Metern – von den ADEA Lifestyle Suites per Gondel erreichbar. © imago

Herrlich im Sommer ist übrigens auch ein Radlausflug durchs Pillerseetal zum neun Kilometer entfernten Pillersee in St. Ulrich. Die smaragdgrüne Perle liegt zwischen den Loferer Steinbergen und den Kitzbüheler Alpen - wunderbar zum Schwimmen, Spazieren, Stand-up-Paddeln oder einfach zum Sonne tanken.