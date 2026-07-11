Zwei Nächte in der Südtiroler Fünf-Sterne-Luxusoase La Maiena Meran Resort gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Zwischen Südtiroler Apfel- und Weinplantagen spazieren, im Infinitypool abtauchen, in Merans Altstadtläden bummeln oder in der Nörderbar, Merans Treffpunkt für Einheimische und Gäste, mit erstklassigem Wein den Abend ausklingen lassen: Das alles bietet eine Auszeit im Südtiroler Luxus-Wellnesshotel La Maiena Meran Resort, eine der führenden Wellness- und Kulinarikadressen in Südtirol. Dorthin führt unser AZ-Reisegewinnspiel diese Woche.
Das Fünf-Sterne-Hotel der Gastgeberfamilie Waldner liegt in einer Traumlage im Weindörfchen Marling auf einer Anhöhe über der Kurstadt Meran, umrahmt von einem Garten aus Palmen und Zypressen.
Drumherum ragen beeindruckende Berggipfel auf. 4400 Quadratmeter groß ist das Sensa Spa mit Bergsauna, Bio-Kräutersauna, Aroma-Kräuter-Dampfbad, Open-Air-Kaltwasserbecken und Ruheräumen mit Panoramablick. Auch von der Panorama-Sauna aus schaut man über Meran. Den schönsten Ausblick gibt’s aus dem Infinitypool und auf der Sky Terrasse, coole Drinks und Jacuzzi inklusive.
Natur genießen, Kulinarik erleben
Es lohnt sich aber auch, raus in die Natur zu gehen. Wunderschön sind Spaziergänge an den Waalwegen, die Bauern entlang ihrer Bewässerungsgräben gebaut haben, Wanderungen in der Texelgruppe oder Radltouren durchs Etschtal.
Im La Maiena dreht sich aber auch viel um feines Gourmet-Essen und Weinkultur. Das Küchenteam setzt auf regionale Qualität, Südtiroler Produkte und mediterrane Einflüsse. Weinliebhaber finden eine Auswahl erstklassiger Südtiroler, italienischer und internationaler Weine.
- Themen:
- Urlaub
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen