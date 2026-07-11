Zwei Nächte in der Südtiroler Fünf-Sterne-Luxusoase La Maiena Meran Resort gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im La Maiena Meran Resort in Marling bei Meran – inklusive Gourmet Premium Halbpension.

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Über den Dächern von Meran: Das La Maiena Meran Resort zählt zu den führenden Wellnesshotels in Südtirol.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit in der Südtiroler Fünf-Sterne-Luxusoase La Maiena Meran Resort – inklusive Gourmet Premium Halbpension (eigene Anreise). Der Gutschein ist ein Jahr gültig. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Zwischen Südtiroler Apfel- und Weinplantagen spazieren, im Infinitypool abtauchen, in Merans Altstadtläden bummeln oder in der Nörderbar, Merans Treffpunkt für Einheimische und Gäste, mit erstklassigem Wein den Abend ausklingen lassen: Das alles bietet eine Auszeit im Südtiroler Luxus-Wellnesshotel , eine der führenden Wellness- und Kulinarikadressen in Südtirol. Dorthin führt unser AZ-Reisegewinnspiel diese Woche.

Das Fünf-Sterne-Hotel der Gastgeberfamilie Waldner liegt in einer Traumlage im Weindörfchen Marling auf einer Anhöhe über der Kurstadt Meran, umrahmt von einem Garten aus Palmen und Zypressen.

Der Whirlpool Bella Vista im Wellnessbereich Sensa Spa. © Armin Terzer

Drumherum ragen beeindruckende Berggipfel auf. 4400 Quadratmeter groß ist das mit Bergsauna, Bio-Kräutersauna, Aroma-Kräuter-Dampfbad, Open-Air-Kaltwasserbecken und Ruheräumen mit Panoramablick. Auch von der Panorama-Sauna aus schaut man über Meran. Den schönsten Ausblick gibt’s aus dem Infinitypool und auf der Sky Terrasse, coole Drinks und Jacuzzi inklusive.

Traumausblicke auf Meran gibt es auch in den Zimmern, wie hier aus der Penthouse Suite. © La Maiena Meran Resort

Natur genießen, Kulinarik erleben

Es lohnt sich aber auch, raus in die Natur zu gehen. Wunderschön sind Spaziergänge an den Waalwegen, die Bauern entlang ihrer Bewässerungsgräben gebaut haben, Wanderungen in der Texelgruppe oder Radltouren durchs Etschtal.

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Im La Maiena dreht sich aber auch viel um feines . Das Küchenteam setzt auf regionale Qualität, Südtiroler Produkte und mediterrane Einflüsse. Weinliebhaber finden eine Auswahl erstklassiger Südtiroler, italienischer und internationaler Weine.