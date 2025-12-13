Zwei Nächte in den Südtiroler Skyview Chalets am Toblacher See gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit in einem Chalet inklusive Frühstückskorb und einem exklusiven Dinner im Restaurant "Hebbo Wine & Deli".

Die Skyview-Chalets und das Spitzenrestaurant "Hebbo Wine & Deli" liegen am Ufer des Toblacher Sees in Südtirol.

Die Lage ist herrlich. Am Ufer des Toblacher Sees im Südtiroler Pustertal sind zwölf luxuriöse Chalets nur für Erwachsene gruppiert. Dahinter ragt die Kulisse der Dolomiten auf. Darüber funkelt ein Sternenhimmel so klar, dass man auch die Milchstraße sehen kann. Und wenn die Landschaft verschneit ist, hat es einen besonderen Charme, sich in einem "Glas Cube" im Bett einzukuscheln und durchs gläserne Dach in den Himmel und den unverbauten Nationalpark zu schauen.

Winteridylle mit Chalets, geräumten Spazierwegen und Langlaufloipen. © Skyview-Chalets

" " heißt das romantische Hideaway an einem Boutique-Campingplatz, zu dem Sie unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt (rund 30 Kilometer östlich von Bruneck). Jedes der etwa 35 Quadratmeter großen Chalets (Hunde erlaubt) ist mit einer Kaffeeküche ausgestattet, hat einen Wohnraum mit Couch und TV, ein Bad mit Erlebnisdusche, Bademänteln und Föhn, Toilette, Infrarotsauna und eine Panoramaterrasse mit Sitzmöbeln und Liegestühlen. Einige Chalets haben sogar einen Whirlpool im Freien.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Morgens wird ein Frühstück mit Bio-Produkten ins Chalet geliefert. Abends gibt es im Spitzenrestaurant Hebbo Wine & Deli.

Im Dolomitenwinter liegt eine besondere Ruhe über dem See, der im Frühling smaragdgrün schimmert. Geräumte Spazierwege und Langlaufloipen führen durch die Schneelandschaft.

Auch romantisch: Kutschfahrten am Toblacher See. © kiwitree/C. Kroll

Die Gastgeber Barbara und Andreas Panzenberger bieten obendrein geführte Winterwanderungen, Skitouren und Fackelwanderungen an. Sogar Heißluftballon-Fahrten und Helikopterflüge können Gäste dazubuchen.