Zwei Nächte in den Südtiroler Skyview Chalets am Toblacher See gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Die Lage ist herrlich. Am Ufer des Toblacher Sees im Südtiroler Pustertal sind zwölf luxuriöse Chalets nur für Erwachsene gruppiert. Dahinter ragt die Kulisse der Dolomiten auf. Darüber funkelt ein Sternenhimmel so klar, dass man auch die Milchstraße sehen kann. Und wenn die Landschaft verschneit ist, hat es einen besonderen Charme, sich in einem "Glas Cube" im Bett einzukuscheln und durchs gläserne Dach in den Himmel und den unverbauten Nationalpark zu schauen.
"Skyview Chalets" heißt das romantische Hideaway an einem Boutique-Campingplatz, zu dem Sie unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt (rund 30 Kilometer östlich von Bruneck). Jedes der etwa 35 Quadratmeter großen Chalets (Hunde erlaubt) ist mit einer Kaffeeküche ausgestattet, hat einen Wohnraum mit Couch und TV, ein Bad mit Erlebnisdusche, Bademänteln und Föhn, Toilette, Infrarotsauna und eine Panoramaterrasse mit Sitzmöbeln und Liegestühlen. Einige Chalets haben sogar einen Whirlpool im Freien.
Morgens wird ein Frühstück mit Bio-Produkten ins Chalet geliefert. Abends gibt es Fine-Dining im Spitzenrestaurant Hebbo Wine & Deli.
Im Dolomitenwinter liegt eine besondere Ruhe über dem See, der im Frühling smaragdgrün schimmert. Geräumte Spazierwege und Langlaufloipen führen durch die Schneelandschaft.
Die Gastgeber Barbara und Andreas Panzenberger bieten obendrein geführte Winterwanderungen, Skitouren und Fackelwanderungen an. Sogar Heißluftballon-Fahrten und Helikopterflüge können Gäste dazubuchen.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen