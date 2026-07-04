Zwei Nächte im Vier-Sterne-Superior-Genießerhotel Alpenstern in Damüls gewinnen
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Haben Sie schon von Damüls gehört? Das bedeutet Hügel, dabei ist Damüls der höchstgelegene Urlaubsort zwischen Bregenzerwald und dem Walsertal in Vorarlberg (Österreich). Im Winter sagt man über das 330-Einwohnerdorf, es sei "das schneesicherste der Welt". Jetzt aber ist Sommer, und die Natur mit ihren umliegenden 2000ern ist ein traumhaftes Wandergebiet.
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins preisgekrönte Genießerhotel Alpenstern der Gastgeberfamilie Steinfeld, das in Oberdamüls auf knapp 1600 Metern direkt am Wanderwegenetz liegt. Die umliegenden Gipfel erreicht man über Anstiege für Bergprofis oder leichtere Wege für Familienwanderungen. Wer gern geführt unterwegs ist, kann mit Corina Steinfeld zur Sonnenaufgangswanderung mit Bergfrühstück starten oder auf dem Blumenlehrpfad mit dem Biologen Günter Bischof spazieren.
Auszeit auf höchstem Niveau
Der Vorarlberger Star-Architekt Johannes Kaufmann hat das Hotel Alpenstern 2020 neu designt.
Die neue Eleganz ist auch im Wellnessbereich zu spüren. Dort kann man im Infinity-Außenpool mit Blick auf die Bergwelt Bahnen ziehen, im Innenpool, in den Saunen, im Dampfbad oder der Textilsauna für Familien entspannen.
Und natürlich wird im Alpenstern der Gaumen verwöhnt. Im 3-Hauben-Gourmetrestaurant Löffelspitze wählt man beim achtgängigen Menü bei jedem Gang einen Tropfen aus dem Weinkeller von Gastgeber und Sommelier Maximilian Steinfeld (das Hotel wurde von Gault & Millau mit dem Titel "Weinkarte des Jahres 2026" geehrt). Die Hotelbar Novum hat der Falstaff-Barguide dem Titel "Bar-Juwel des Jahres" ausgezeichnet.
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