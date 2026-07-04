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Zwei Nächte im Vier-Sterne-Superior-Genießerhotel Alpenstern in Damüls gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer des Genießerhotels Alpenstern – inklusive Halbpension und freier Nutzung des Wellnessbereichs.
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Was für ein Ausblick: Aus dem Infinity-Außenpool des Genießerhotels Alpenstern schaut man in die Damülser Bergwelt.
Was für ein Ausblick: Aus dem Infinity-Außenpool des Genießerhotels Alpenstern schaut man in die Damülser Bergwelt. © R. Bohnke/Alpenstern

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    Die Teilnahme ist bis Freitag, 10.07., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Haben Sie schon von Damüls gehört? Das bedeutet Hügel, dabei ist Damüls der höchstgelegene Urlaubsort zwischen Bregenzerwald und dem Walsertal in Vorarlberg (Österreich). Im Winter sagt man über das 330-Einwohnerdorf, es sei "das schneesicherste der Welt". Jetzt aber ist Sommer, und die Natur mit ihren umliegenden 2000ern ist ein traumhaftes Wandergebiet.

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Alpenstern liegt auf knapp 1600 Metern in Oberdamüls.
Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Alpenstern liegt auf knapp 1600 Metern in Oberdamüls. © Alpenstern

Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins preisgekrönte Genießerhotel Alpenstern der Gastgeberfamilie Steinfeld, das in Oberdamüls auf knapp 1600 Metern direkt am Wanderwegenetz liegt. Die umliegenden Gipfel erreicht man über Anstiege für Bergprofis oder leichtere Wege für Familienwanderungen. Wer gern geführt unterwegs ist, kann mit Corina Steinfeld zur Sonnenaufgangswanderung mit Bergfrühstück starten oder auf dem Blumenlehrpfad mit dem Biologen Günter Bischof spazieren.

Auszeit auf höchstem Niveau

Der Vorarlberger Star-Architekt Johannes Kaufmann hat das Hotel Alpenstern 2020 neu designt.

Alpiner Lifestyle mit viel Eleganz: So sieht es in den Suiten im Hotel Alpenstern aus.
Alpiner Lifestyle mit viel Eleganz: So sieht es in den Suiten im Hotel Alpenstern aus. © Studiodurst

Die neue Eleganz ist auch im Wellnessbereich zu spüren.  Dort kann man im Infinity-Außenpool mit Blick auf die Bergwelt Bahnen ziehen, im Innenpool, in den Saunen, im Dampfbad oder der Textilsauna für Familien entspannen.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Und natürlich wird im Alpenstern der Gaumen verwöhnt. Im 3-Hauben-Gourmetrestaurant Löffelspitze wählt man beim achtgängigen Menü bei jedem Gang einen Tropfen aus dem Weinkeller von Gastgeber und Sommelier Maximilian Steinfeld (das Hotel wurde von Gault & Millau mit dem Titel "Weinkarte des Jahres 2026" geehrt). Die Hotelbar Novum hat der Falstaff-Barguide dem Titel "Bar-Juwel des Jahres" ausgezeichnet.

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