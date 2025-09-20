Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im "Wellnesszimmer Superior" inklusive Gourmetpension, Vital-Lunch, Fünf-Gänge-Dinner/Buffet und freiem Zugang zur Thermen- und Saunawelt.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

36 Grad warmes Thermalwasser, Blick in die Weite: Dieser Infinitypool ist nur für Hotelgäste des Avita Resorts reserviert.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im "Wellnesszimmer Superior" inklusive Gourmetpension (Frühstücksbuffet, Vital-Lunch, Fünf-Gänge-Dinner/ Buffet) und freiem Zugang zur Thermen- und Saunawelt (eigene Anreise). Der Gutschein ist ein Jahr gültig. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 26.09., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Diese Weite! Geschwungene Hügel, Streuobstwiesen, Mischwälder, Auen, Seen und stille Täler. Die Landschaft im österreichischen Südburgenland ist wie gemacht für ausgedehnte Wander- oder Radltouren. Und: Für schöne Wellness-Auszeiten – denn das Burgenland ist auch eine bekannte Thermenregion.

Lust auf eine Radltour? Räder können sich Hotelgäste kostenlos im Avita Resort ausleihen. © Avita Resort

Wenn Sie Freude daran haben, Wellness und Naturerlebnisse zu verbinden, ist unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche genau richtig für Sie. Es führt ins Vier-Sterne-Superior in Bad Tatzmannsdorf – das liegt in waldreicher Hügellandschaft, gut eine Autostunde südlich von Wien.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wellnessparadies für Hotelgäste

Wer hier Hotelgast ist, hat direkten Zugang zur spektakulären der Avita Therme. Allein die Wasserfläche ist 2000 Quadratmeter groß, gleich 15 Thermal- und Erlebnispools und ein großer Bio-Naturbadeteich finden sich dort. In 24 Wohlfühlsaunen kann man Wärme tanken. Darunter ist auch Österreichs erste Schneesauna oder eine mit urigem Kellerstöckl-Ambiente.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Dazu bietet das Thermal Spa Panorama-Ruhezonen, einen romantischen Garten und ein Lady’s Spa. Der Bereich "Avita Exklusiv" mit einem Infinity-Pool steht nur Hotelgästen zur Verfügung. Ein Genuss ist es übrigens auch, im Hotelrestaurant zu essen – auch fürs Auge, denn in der Free-Cooking-Station kann man den Köchern beim Zaubern am Herd zusehen.

Im Thermenrestaurant dürfen Gäste auch ganz entspannt im Bademantel schlemmen. Eine Vinothek und eine Smoker’s Lounge sind auch vorhanden.