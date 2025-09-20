Zwei Nächte im Vier-Sterne-Superior Avita Resort im Südburgenland gewinnen
Diese Weite! Geschwungene Hügel, Streuobstwiesen, Mischwälder, Auen, Seen und stille Täler. Die Landschaft im österreichischen Südburgenland ist wie gemacht für ausgedehnte Wander- oder Radltouren. Und: Für schöne Wellness-Auszeiten – denn das Burgenland ist auch eine bekannte Thermenregion.
Wenn Sie Freude daran haben, Wellness und Naturerlebnisse zu verbinden, ist unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche genau richtig für Sie. Es führt ins Vier-Sterne-Superior Avita Resort in Bad Tatzmannsdorf – das liegt in waldreicher Hügellandschaft, gut eine Autostunde südlich von Wien.
Wellnessparadies für Hotelgäste
Wer hier Hotelgast ist, hat direkten Zugang zur spektakulären Wellnesslandschaft der Avita Therme. Allein die Wasserfläche ist 2000 Quadratmeter groß, gleich 15 Thermal- und Erlebnispools und ein großer Bio-Naturbadeteich finden sich dort. In 24 Wohlfühlsaunen kann man Wärme tanken. Darunter ist auch Österreichs erste Schneesauna oder eine Uhudler-Sauna mit urigem Kellerstöckl-Ambiente.
Dazu bietet das Thermal Spa Panorama-Ruhezonen, einen romantischen Garten und ein Lady’s Spa. Der Bereich "Avita Exklusiv" mit einem Infinity-Pool steht nur Hotelgästen zur Verfügung. Ein Genuss ist es übrigens auch, im Hotelrestaurant zu essen – auch fürs Auge, denn in der Free-Cooking-Station kann man den Köchern beim Zaubern am Herd zusehen.
Im Thermenrestaurant Medita dürfen Gäste auch ganz entspannt im Bademantel schlemmen. Eine Vinothek und eine Smoker’s Lounge sind auch vorhanden.
