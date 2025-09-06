Vier Nächte im Vier-Sterne-Hotel Die Gams in Beilngries gewinnen
Der Wald in Herbstfarben, goldgelbe Stoppelfelder und Streuobstwiesen voller reifer Früchte: Das oberbayerische Altmühltal ist im Herbst ganz besonders schön anzuschauen. Ideal für ausgedehnte Radltouren auf Paradestrecken wie dem Altmühltal-Radweg, der über 166 Kilometer entlang der gemächlich fließenden Altmühl quer durch den Naturpark Altmühltal verläuft.
Einer der Etappenorte ist das Städtchen Beilngries, die nördlichste Gemeinde Oberbayerns - und dorthin führt unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche: Am historischen Marktplatz steht das Vier-Sterne-Hotel Die Gams mit Restaurant und Gourmetküche, das seit über 200 Jahren in Familienbesitz ist, heute geführt von Birgit und Markus Liebscher.
Zum Stammhaus gehören vier weitere Gebäude, darunter die "Schmiede7", in der sich sieben Themenzimmer befinden, wie ein Bücherraum mit Schmökern an der Wand oder das Kojenzimmer mit Bullauge und Schiffslaterne.
Ein paar Schritte entfernt, direkt an der historischen Stadtmauer der Altstadt, steht das dreistöckige Spahaus der Gams mit Saunen, Massageräumen und einem beheizten Pool auf dem Dach. Dort schwimmt man den mittelalterlichen Türmen von Beilngries entgegen.
Entspannt radelt man von Beilngries aus etwa am Main-Donau-Kanal Richtung Kelheim, wo der Altmühltal-Radweg auf den Donauradweg trifft. Ideal für E-Biker sind Rundtouren über die Anhöhen, auf denen Burgen und Schlösser thronen.
